È questa la pianta sempreverde da regalare a Natale, ricercatissima perché bella e poco impegnativa

Che bell’idea arredare la casa con le piantine! Tra le tante ce n’è una perfetta da coltivare e come regalo per Natale. Necessita di poche attenzioni e con la sua particolare bellezza sarà il desiderio di tutti. Vediamo di quale si tratta e come curarla.

Le piante sono un’ottima decorazione per la casa, in ogni periodo dell’anno. Coltivarle dentro o fuori è un modo per abbellire l’ambiente e dedicarsi a un hobby costruttivo. Anche in periodo natalizio le opzioni non mancano. Un esemplare particolare risalta agli occhi per la chioma lussureggiante e la semplicità nella cura. Non appena lo vedremo non riusciremo a togliercelo dalla testa e lo vorremo tutto per noi.

È questa la pianta sempreverde da regalare a Natale a parenti e amici

Forse non la conosceremo per nome, ma la Selaginella sarà la nostra miglior opzione per Natale. Si tratta di una pianta sempreverde dal portamento eretto o strisciante, che a tratti assomiglia al muschio. La chioma è speciale, perché di un verde molto acceso e con foglioline piccole disposte a spirale. La si potrà apprezzare per le dimensioni ridotte, tanto che alcune specie non superano i 30cm. Tra le varietà più comuni ci sono la martensii e la kraussiana.

Come si coltiva e quali sono le attenzioni da concederle

La Selaginella si addice bene sia alla coltivazione in piena terra nel giardino roccioso che in vaso. La possiamo tenere anche dentro casa, anzi, sarebbe preferibile durante gli inverni. Infatti, per crescerla al meglio le temperature dovrebbero mantenersi almeno sui 16 gradi. Per le innaffiature dovremo procedere con regolarità in periodo estivo, mentre in autunno e inverno più sporadicamente. Tuttavia, sarebbe utile nebulizzare ogni giorno il fogliame con acqua tiepida, per mantenerlo umido e in salute.

Inoltre, c’è un aspetto importante da tenere in considerazione nel dosaggio dell’acqua: la Selaginella non tollera assolutamente i ristagni idrici. Per questo motivo, potremmo pensare di sistemare alla base del vaso di terracotta dei pezzetti di coccio che favoriscano il drenaggio. Un altro particolare da ricordare è che questa piantina non ama il calcare. Nel caso la nostra acqua ne contenga in grandi quantità, potremmo metterla a bollire per un po’. Aggiungiamo anche un cucchiaino d’aceto per litro prima di innaffiare. Per ultimo ma non meno importante, il rinvaso dovrebbe avvenire una volta all’anno.

Il significato nel linguaggio dei fiori

La Selaginella è magnifica se curata come si deve. Non a caso è questa la pianta sempreverde da regalare a Natale per fare un figurone secondo i vivaisti. Soprattutto se data in dono alla dolce metà o a chi vorremmo conquistare. Infatti, nel linguaggio floreale la piantina rimanderebbe a una promessa d’amore successiva alla morte. Questo per la sua particolare caratteristica botanica, che le permetterebbe di “rinascere” dai periodi di siccità non appena riceve acqua.