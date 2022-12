Kate, Letizia e le reali: copiamo 5 idee per vestirsi chic a Capodanno anche se festeggiamo in casa

Ancora alla ricerca dell’outfit per l’ultimo dell’anno e Capodanno? Scopriremo ora come vestirsi eleganti, anche se si festeggerà il nuovo anno in casa, copiando 5 look reali strepitosi.

In questa stagione storica, le famiglie reali d’Europa sono diventate i vip del momento. Nel Regno Unito, Kate Middleton è diventata un’icona di stile ed ogni uscita pubblica è l’occasione per commentare l’outfit reale. Lo stesso dicasi per Letizia Ortiz, regina di Spagna, che è decisamente più audace nei look proposti con profonde scollature sulla schiena o spalle scoperte. Dobbiamo accennare anche a Charlene di Monaco, la principessa triste che con un fisico statuario talvolta fatica a trovare uno stile proprio.

Kate, Letizia e le reali: copiamo l’outfit total red

Lo scorso ottobre la principessa del Galles ha partecipato al lancio della campagna “Taking Action on Addiction” contro le dipendenze con un outfit davvero strepitoso. La Middleton ha puntato tutto sul rosso indossando un dolcevita scarlatto e una gonna vaporosa a ruota, plissettata, lunga sino alla caviglia.

Uno stile elegante ma allo stesso tempo informale sarà l’ideale per una serata di San Silvestro in casa di amici o con la famiglia. Per quanto riguarda le scarpe scegliamo delle décolleté a punta di colore nudo, un vero tocco in più.

La regina di Spagna a schiena scoperta

Da Letizia Ortiz copieremo un outfit che ha fatto molto discutere i tabloid. Vanno molto di moda i cosiddetti cut out ovvero i tagli, le aperture negli abiti.

All’inaugurazione del Royal Theatre, la Ortiz ha indossando un abito blu navy con scollo a barchetta e gonna ampia midi con balza sul fondo. Sembrerebbe un look davvero morigerato se non fosse che sulla schiena il vestito prevedeva uno “squarcio” che lasciava la schiena in bella vista. Assolutamente da copiare quindi l’idea di un abito intero con strategici tagli sulle spalle o sulla schiena. Inoltre potremmo optare per un elegantissimo blu navy in alternativa al rosso.

La tuta celeste di Charlene di Monaco

Charlene di Monaco raramente si è fatta notare per look eclatanti . Lo scorso maggio, però, ha stupito tutti per il suo ritorno sulla scena pubblica dopo i problemi di salute. L’occasione è stata quella del Gran Premio di Formula 1 a Montecarlo dove Charlene ha indossato una tuta intera di un bellissimo color celeste matt con colletto rovesciato e maniche a palloncino. Una bella idea da copiare è proprio la tuta intera che slancia la figura ed è molto indicata per una serata chic ma casalinga.

Meghan Markle e l’outfit per il ritorno in Europa

La duchessa di Sussex è un vero ciclone anche nelle scelte dell’abbigliamento. In occasione della trasferta europea dello scorso autunno al One Young World Summit la Markle ha indossato un completo tutto da copiare. Pantaloni rossi a palazzo sono stati abbinati ad una camicetta in tessuto leggero con sciarpina cucita al collo. I pantaloni palazzo sono ottimi per camuffare i fianchi larghi. Anche noi per una festa casalinga di Capodanno potremo indossare un paio di pantaloni palazzo abbinati ad una blusa in voile. Per il colore, oltre al rosso indossato dalla Markle, potremmo optare per un blu cobalto, colore del prossimo anno secondo i cinesi.

Ispiriamoci dunque a Kate, Letizia e le reali per trovare il nostro look per le feste in casa.