Le vacanze al mare più belle sono quelle passate a crogiolarci al sole in spiagge da sogno, con sabbia bianca e acqua cristallina. A volte per trovarle siamo disposti ad andare anche in capo al Mondo. Eppure, per trovarle non è necessario andare molto lontano, perché il Mediterraneo offre tante località balneari da cartolina. Basti pensare alla Grecia, a Malta o alla Puglia, alla Campania, alla Sicilia e alla Sardegna.

Recentemente sono state anche elette le spiagge più pulite e ben gestite del 2022. Quindi, oltre alla bellezza, possiamo aggiungere questo criterio per selezionare quelle da visitare quest’estate.

Le Bandiere Blu

Ogni anno la Fee (Foundation for Environmental Education) assegna le cosiddette Bandiere Blu. Si tratta di un riconoscimento che certifica la generale pulizia di mare e spiagge. In realtà, però, i criteri che devono soddisfare sono tanti. Devono essere teatro di progetti di educazione ambientale e devono dimostrare una gestione ambientale esemplare. In più, le spiagge devono anche essere sicure ed essere dotate di diversi servizi, come la presenza di bagnini e misure di sicurezza.

Quest’anno a soddisfare questi criteri sono state ben 427 spiagge, di cui 15 si concentrano in un’isola che non aveva bisogno di altra pubblicità riguardo la bellezza del suo mare.

Per le vacanze ecco un’isola del Mediterraneo con 15 spiagge vincitrici della bandiera blu

Tra queste non è rientrata la meravigliosa Cala Goloritzé, incorniciata dalle scogliere e bagnata da un’acqua turchese. Si tratta di una spiaggia più selvaggia. Questa Cala poco conosciuta e le 15 spiagge da sogni si trovano tutte in Sardegna, un’isola che viene considerata cara. Eppure, può offrire prezzi competitivi se si evita di pernottare nelle località più ricercate.

Le spiagge vincitrici sono quelle di Sorso, Palau, Badesi, Castelsardo, Trinità d’Agultu e Vignola, Sassari, Aglientu, La Maddalena, Santa Teresa Gallura e Budoni. Quest’ultima è la new entry del 2022, che aggiunge una spiaggia nella zona pressoché scoperta della costa orientale. Tutte le spiagge nominate fin qui si trovano nella parte Nord dell’isola, mentre nel Sud le spiagge con Bandiera Blu sono Bari Sardo, Oristano, Sant’Antioco, Tortolì e Quartu Sant’Elena.

Ce n’è davvero per tutti i gusti, dalle spiagge dei VIP a quelle per le famiglie. Alcune offrono anche un piacevole intrattenimento serale nelle vicinanze, come a Budoni, Oristano, Sassari e Castelsardo. Insomma, per le vacanze ecco un’isola del Mediterraneo davvero indimenticabile.

