Con il tempo sempre più clemente, sboccia anche la voglia di uscire per una semplice passeggiata o per un viaggio. Infatti, qualunque sia la nostra situazione, spesso abbiamo la fortuna di poter passare una giornata all’aria aperta. Questo perché nel nostro Paese il verde non manca, anche a breve distanza da casa. Tutto sta nel conoscere questi luoghi incantati per organizzare gite o picnic indimenticabili del tutto gratis.

Abbiamo già visto che nel nord Italia esiste un parco unico che custodisce un castello fiabesco. Ma anche il centro e il sud Italia riservano grandi sorprese in questo senso. Anche perché molti di questi luoghi rimangono ancora sconosciuti ai più, nonostante il loro incredibile valore per l’umanità e profonda bellezza.

Uno dei boschi più antichi d’Europa

Nel corso degli anni abbiamo sfruttato il territorio per produrre legname, carta e carbone e per dare spazio alla pastorizia, all’agricoltura e all’edilizia. Tutto ciò ha fatto sì che nel vecchio continente sparissero la maggior parte dei boschi originari. Infatti, oggigiorno sono molto diffuse foreste giovani e una macchia mediterranea bassa. Ci sono però dei piccoli angoli di paradiso dove ancora si possono osservare dei fazzoletti di foresta ancora intoccata con diversi alberi monumentali, dove passare una giornata nel verde. Uno di questi si trova in una delle isole più belle del Mediterraneo, la Sardegna.

Infatti, nonostante sia conosciuta soprattutto per il suo mare cristallino, i territori dell’interno sono montuosi e selvaggi. Ecco che quindi possiamo ritrovarci in un bosco incantato dove dare da mangiare a daini, cervi e mufloni. Oppure, possiamo esplorare la Foresta di Montes. I suoi 4.500 ettari offrono tante possibilità sia ai viaggiatori sportivi in cerca di trekking emozionanti, sia alle famiglie che vogliono semplicemente passeggiare o organizzare una merenda in compagnia.

Dove passare una giornata nel verde per una gita o un picnic nel bosco con famiglia e amici

La Foresta di Montes si può raggiungere comodamente in auto, a breve distanza da Nuoro. Da qui, possiamo poi proseguire e continuare la nostra esplorazione della Sardegna più autentica visitando Orgosolo e Mamoiada. Entrambi sono paesini caratteristici e autentici dove osservare murales e la lavorazione di oggetti tradizionali, mentre sorseggiamo il caratteristico vino Cannonau.

Prima, però, non possiamo rinunciare a una visita a Monte San Giovanni, incluso nella Foresta di Montes. Si tratta di un tacco calcareo bianco che si staglia sulla vegetazione e da cui osservare un paesaggio di completa foresta e le montagne ancora innevate. Nonostante si debba affrontare una piccola salita per raggiungere la vetta, grazie alle scale questa è una destinazione alla portata di molti. In più, diverse zone del bosco sono attrezzate con aree picnic e rifugi liberi. Per maggiori informazioni basterà rivolgersi all’ufficio turistico di Orgosolo o alla caserma forestale di Montes.