Il caldo comincia a far sentire con sempre più insistenza la sua presenza e inevitabilmente comincia a farsi largo in noi una certa sofferenza. Ci ritroviamo così con occhi sognanti a pensare a qualche località esotica come le Maldive dove poterci lasciar accarezzare dal sole e cullare dalle onde.

Per andare in vacanza in un paesaggio da sogno non è per forza necessario arrivare dall’altra parte del globo. Infatti, per concederci un fine settimana o più al mare, possiamo valutare scenografie bellissime ma molto più vicine.

Possiamo restare in Europa e visitare alcune tra le spiagge più belle al Mondo, nonché restare nel nostro stivale. Infatti, sembra le Maldive ma si trova in Italia un luogo ideale per vacanze al mare da dieci e lode.

Per le vie del centro storico

Il Salento negli ultimi anni ha avuto un vero e proprio boom di turisti. Il che non sorprende data la ricchezza culturale, culinaria e paesaggistica. È una zona ricca di meraviglie in ogni dove.

È proprio nel Salento, precisamente nella parte settentrionale, che troviamo un comune tutto da scoprire. Stiamo parlando di Carovigno, in provincia di Brindisi. Questo comune ha un suggestivo centro storico dalle candide case tinte di bianco e circondato da mura. A rendere ancora più suggestiva la scenografia anche la presenza di 3 torri e delle antiche porte.

A dominare la veduta poi un antico maniero del 1163, il Castello Dentice di Frasso, oggi sede del museo di tradizioni popolari.

Oltre alla bellezza storica-artistica Carovigno è degna di menzione anche per quanto riguarda quella del suo paesaggio marittimo.

Sembra le Maldive ma si trova in Italia questo angolo di paradiso dotato di tante spiagge mozzafiato e mare cristallino

Carovigno si affaccia sul Mar Adriatico e spostandoci sulla costa rimarremo davvero ammaliati. Ha numerose spiagge e tutte meritevoli di una visita. Alcune ad accesso libero altre dotate di lidi organizzati. Andiamo dunque a scoprire le zone di balneazione.

Torre Guaceto, riserva marina protetta e area naturale. Vi troveremo fondali sabbiosi e acqua limpida.

Punta Penna Grossa, spiagge appartenenti a Torre Guaceto;

Mezzaluna, la cui caratteristica forma le fornisce il nome. Un luogo incantevole circondato dalla tipica macchia mediterranea e adatto ai bambini.

Specchiolla è un vero e proprio centro abitato sul mare. La spiaggia è principalmente scogliosa.

Morgicchio, spiaggia lunga e perlopiù sabbiosa costellata di qualche scoglio.

Santa Sabina, altro centro marittimo e dotato di una spiaggia intersecata in un’insenatura.

Pantanagianni, sabbia sottile e scogli bassi.

Scoglio del Cavallo, che come si evince dal nome si caratterizza per la massiccia presenza di scogli. Si trova su una punta situata di fronte a un’isola a forma di cavallo da cui prende il nome.

Isoletta, posizionata di fronte a una piccola isola. Ha una piccola porzione sabbiosa incorniciata da scogli.

