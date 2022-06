Quasi quotidianamente ci ritroviamo a fare la lavatrice, per avere così i nostri capi sempre puliti. A volte, però, dobbiamo fare i conti con problemi inaspettati. Come, ad esempio, quello di capi maleodoranti che escono dall’oblò. Questo problema può essere molto fastidioso e può farci anche arrabbiare molto. Perché non ce la sentiamo proprio di indossare maglie che, magari, puzzano ancora di sudore sotto le ascelle, anche se pulite. Per cui le dobbiamo rimettere lavatrice, rilavare e, in più, consumare ulteriore acqua ed elettricità. Ma bastano pochi accorgimenti per eliminare puzza di sudore ed esalazioni maleodoranti dagli abiti lavati in lavatrice. È infatti sufficiente agire per tempo per arginare questo fastidio. Scopriamo come procedere.

Perché i vestiti puzzano dopo il lavaggio

La colpa dei cattivi odori dopo il lavaggio in lavatrice è dovuta all’azione delle spore della muffa. Queste permangono nel bagnato moltiplicandosi. Il risultato sono vestiti che, anche se puliti, non emanano gradevoli odori. Per eliminare questo problema basta effettuare un lavaggio seguendo alcune regole precise. Daremo inoltre anche un consiglio utile per evitare di stirare i capi asciutti e così non usare il ferro da stiro.

Bastano pochi accorgimenti per eliminare puzza di sudore e cattivi odori dai tessuti più 1 consiglio per non stirare

Possiamo evitare un bucato maleodorante agendo in questo modo. Dovremo innanzitutto caricare solo mezzo cestello della lavatrice. Un minore carico assicurerà un miglior risultato di pulito e impedirà alle spore della muffa di moltiplicarsi tra le pieghe dei tessuti bagnati. Sarà inoltre necessario girare i capi al rovescio. In questo modo il detersivo agirà direttamente sulle parti intaccate dal sudore, eliminando i batteri. Dovremo quindi riempire la vaschetta con metà detersivo e metà ammorbidente. Imposteremo un lavaggio rapido a freddo, in genere della durata di mezz’ora. Non appena terminato il ciclo, dovremo stendere immediatamente i panni al sole. Questo perché la permanenza nel cestello bagnato potrebbe essere un terreno favorevole per la muffa.

A questo punto ecco anche il nostro consiglio per non stirare. Per evitare di usare il ferro da stiro, dovremo sbattere per bene il bucato prima di sistemarlo sullo stendibiancheria. Non saranno quindi presenti pieghe. Inoltre, non dovremo usare le mollette ma soltanto adagiare i capi sui fili. Così non rimarranno antiestetici segni sugli indumenti. Grazie a questi accorgimenti, non avremo più il problema di capi puliti ma puzzolenti. E non dovremo neanche stirarli, soprattutto con il caldo.

