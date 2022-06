In vacanza si va per divertirsi. Ma chi ha figli sa che il divertimento dei piccoli viene al primo posto. Al mare è semplice trovare passatempi divertenti e far sfogare per bene le energie dei nostri bimbi tra baby club, piscina e giochi sulla sabbia. Diverso è il discorso per gli amanti della montagna. Quello che molti non sanno, però, è che la montagna offre tantissime attività da svolgere in famiglia, per il divertimento di grandi e piccini.

Non solo escursioni o visite al lago

L’attività preferita dagli appassionati della montagna è senza dubbio il trekking. È rigenerante fare lunghe passeggiate nei boschi di montagna, per rientrare in contatto con la natura. Certo, i bambini forse non gradiscono altrettanto. Dov’è il gioco? Dov’è il divertimento? Allora molti pensano al lago. L’acqua è sempre qualcosa che entusiasma i bambini di tutte le età. Si possono trascorrere ore a far rimbalzare le pietre sullo specchio d’acqua della superficie. I bambini si divertono con poco. Ma perché non impegnarsi di più nella ricerca di attività ludiche da fare in montagna? Scopriamo allora come far divertire tutta la famiglia.

Per le vacanze 2022 in montagna con i bambini sono queste le attività più divertenti che possiamo svolgere

I bambini amano gli animali. Perciò, perché non organizzare una bella gita in una fattoria? La montagna ne è piena. Insegnare ai bambini il rispetto per gli animali, mettendoli direttamente in contatto con loro, è sempre un’ottima scelta. Esistono anche molti parchi faunistici nelle località alpine, dove poter vedere cervi, caprioli, volpi e orsi. Il più conosciuto è senza dubbio l’Alpenzoo di Innsbruck-Tirolo, ma in Italia troviamo anche il parco faunistico di Spormaggiore, il Parco Nazionale dello Stelvio e il Parco delle Orobie Valtellinesi. Invece delle solite passeggiate a piedi, per i bambini più grandi si possono organizzare delle escursioni a cavallo tra i monti. Accompagnati da una guida e dagli addestratori del maneggio, può essere un’esperienza estremamente divertente per adulti e bambini.

Tutti sullo slittino, anche senza neve

Per gli amanti dello slittino non serve la neve. Esistono delle piste per slittini su rotaie, che sono meglio di qualsiasi giostra. La più nota è la discesa di Predazzo, conosciuta come l’alpin Coaster Gardoné, sulle Dolomiti. Ma abbiamo anche il Funbob del Monte Baranci (dove troviamo anche il villaggio degli gnomi nel Rifugio Gigante Baranci) e la Panorama Mountain Coaster, vicino Vipiteno, in Trentino-Alto Adige. E per i veri intenditori, c’è l’Alpin Bob Merano, la più lunga d’Italia. Infine, si può concludere la giornata mangiando tutti insieme attorno ad un falò (meglio informarsi sulle normative per ogni zona attrezzata, per evitare sanzioni). Per le vacanze 2022 in montagna con i bambini, all’insegna del divertimento, dovremmo organizzare alcune di queste attività. Piaceranno a tutti e porteremo sempre con noi un ricordo meraviglioso di una vacanza in famiglia fuori dal comune.

