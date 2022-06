Tempo di cambiare il colore dello smalto che abbiamo sulle nostre unghie. Stiamo andando verso l’estate e quindi abbiamo bisogno di un nuovo colore. Una tinta che sia adatta per l’inizio della stagione calda, ma che guardi ancora alla primavera. Dato che poi, a luglio inoltrato o ad agosto, possiamo scegliere colori esplosivi e brillanti per celebrare la piena estate.

Ma non è affatto semplice trovare un colore che sia perfetto per l’estate e che comunque possa ricordare anche la primavera e i suoi fiori.

In realtà il colore perfetto esiste e nessuno ci ha pensato. È una tinta che quest’anno abbiamo sentito e visto moltissimo. L’abbiamo vista declinata sui vestiti, nel mondo dell’arredo e ora anche negli smalti. E come è possibile allora che non l’abbiamo ancora scelta per tingere le nostre unghie?

Una nuance leggera, delicata, elegante ma con un twist energico. Uno smalto perfetto per ogni tipo di occasione che va dalla mattina alla sera. Adatto a pranzi fuori, aperitivi in spiaggia e cene in città. Una sorta di smalto passpartout.

Per le unghie sarebbe questo il colore dello smalto che va di moda da sfoggiare questa estate

È stato eletto come colore del 2022 e quindi non possiamo non sfoggiarlo quest’anno. La tinta si chiama Very Peri e sicuramente l’abbiamo già sentita. Infatti ogni anno l’azienda Pantone LCC, specializzata nel colore, decide il colore di tendenza.

Quest’anno però è un colore nuovo, infatti è una sfumatura del viola che si avvicina al blu ma che presenta anche delle gocce di rosso. Un colore molto particolare e assolutamente fantastico da indossare e da sfoggiare.

In commercio ci sono tantissimi smalti di questa nuance. Smalti che possiamo utilizzare a casa, ma che possiamo anche usare dall’estetista. Se poi vogliamo, possiamo anche giocare con le geometrie oppure con delle applicazioni. Non deve infatti per forza essere un’unghia neutra e semplice.

Con dei pennellini possiamo disegnarci sopra. Possiamo realizzare tutto ciò che vogliamo, magari delle margherite, oppure semplicemente delle forme geometriche a contrasto. Insomma possiamo veramente realizzare tutto ciò che vogliamo.

Se vogliamo ottenere un effetto veramente wow possiamo anche abbinarlo con l’arancione. Un colore forte e vitaminico che è di grande tendenza ma non solo per colorare le unghie.

E quindi di gran moda per le unghie sarebbe questo il colore dello smalto che dobbiamo sfoggiare in questo periodo dell’anno.

