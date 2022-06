Dopo un lunghissimo inverno è finalmente arrivato il momento delle meritate vacanze. In questi giorni stanno fioccando le prenotazioni e molti stanno scegliendo il mare per godersi la pace e il relax. Per nostra fortuna l’Italia ha uno dei mari più belli del pianeta e ben 7 spiagge tra le più belle d’Europa. Spiagge che, però, potrebbero rivelarsi troppo affollate e crearci alcuni problemi di posti. Almeno fino a oggi. Perché grazie alla tecnologia potremmo avere la nostra postazione in pochi secondi e senza stress. Quindi basta file per prenotare ombrellone e posto sulla battigia. Scarichiamo una di queste 5 app e ridurremo lo stress da prenotazione.

Cocobuk è l’app gratuita che riduce lo stress da prenotazione

Una delle migliori app per prenotare in anticipo l’ombrellone e verificare la disponibilità di posti è Cocobuk. Cocobuk è gratis sia per iOS che per Android ed è utilizzata da più di 500 stabilimenti italiani e vanta una vastissima community di utenti.

È anche facilissima da usare. Basta scaricarla, selezionare lo stabilimento che ci interessa e vedere se ci sono posti liberi. A questo punto potremo prenotare, selezionare il numero di persone e pagare direttamente con lo smartphone.

Riva Booking e Beacharound

Altre due app molto utili sono Riva Booking e Beacharound. La prima è collegata a lidi di quasi tutte le regioni italiane. Permette di prenotare diversi servizi, tra cui l’ombrellone, il numero di lettini e i pasti nelle strutture convenzionate. In più se andiamo in vacanza in un beach club potremo scegliere anche altre attività extra-spiaggia.

Beacharound, invece, raggruppa ben 7mila spiagge, sia libere che private. Offre una grande possibilità di personalizzazione, ci consente di scegliere giorno e ombrellone e tutto senza spese aggiuntive.

Basta file per prenotare ombrellone e posto in spiaggia grazie a queste 5 utilissime app che ci faranno risparmiare tempo prezioso in vacanza

Estremamente utile anche Playaya. Playaya non solo permette la prenotazione giornaliera di ombrellone e sdraio nelle strutture convenzionate. Dà anche la possibilità di cedere momentaneamente ad altri il proprio posto se abbiamo prenotato per l’intera stagione estiva.

Tutta italiana, infine, Book Your Beach. Book Your Beach è disponibile sia in versione sito web che in versione app. Se la scarichiamo potremo valutare numerosi parametri, tra cui la distanza albergo-stabilimento, i prezzi giornalieri e i vari servizi aggiuntivi. Particolarmente indicata per chi non ha ancora scelto la propria meta per le prossime vacanze.

