Un solo colore. Le unghie in primavera 2022 brilleranno tutte all’unisono. La stagione primaverile si è aperta con un bel sole, che splende su quasi tutta l’Italia. Anche se tutto questo bel tempo ha un altro lato della medaglia, che è quello della siccità. Tra dicembre e gennaio nella zona di Milano ci sono stati solo 7 giorni di pioggia. Insomma la pioggia quest’anno è stata timida e il sole ha continuato a splendere, regalandoci delle giornate meravigliose anche a gennaio o febbraio. Ora che è fine marzo il sole splende ancora più alto e regala giornate ancora più sorprendenti. E come possiamo onorare l’arrivo della primavera? Ovviamente scegliendo uno smalto che celebra il sole, il colore, la voglia di fare e di vivere.

Anche l’eyeliner per gli occhi si colora

Se da una parte le unghie saranno super colorate, dall’altra lo deve essere anche il trucco per gli occhi. E infatti è proprio così. Per la primavera l’eyeliner si tinge di colori sgargianti che vanno dal verde al giallo. Ma ovviamente non solo, perché non tutti sono pronti a indossare questi colori forti sul viso. E allora si può optare sui colori della terra o del verde. Un bel verde pino è perfetto sull’occhio. Ma per le unghie invece? Qual è il colore della primavera 2022 che va di moda?

Ecco il colore dello smalto per le unghie di moda da sfoggiare per la primavera 2022

Il super colore di tendenza è infatti l’arancione acceso, quasi fluo, ma non proprio. Un colore forte, lucente e brillante. Ma sull’unghia deve comunque apparire mat, non deve essere lucido effetto vernice. Il colore arancione è il colore che ricorda il sole, la forza, la voglia di fare e di agire. È un colore vitaminico, non a caso infatti la vitamina C è nelle arance che sono di color arancione.

Molto importante è scegliere, però, il giusto prodotto, perché appunto non deve avere l’effetto vernice o lucido. Ma lo smalto deve essere mat con una resa sull’unghia brillante. Altra cosa fondamentale è che non ci devono essere grumi sull’unghia e non dobbiamo quindi esagerare con il prodotto quando lo stendiamo.

Per abbellirlo ancora di più, possiamo applicarci sopra anche delle perline oppure dei preziosi. E non dimentichiamoci anche la forma dell’unghia. Ad esempio se vogliamo fare apparire la nostra mano più affusolata, possiamo fare le unghie di questa forma. Ed ecco il colore dello smalto per le unghie di moda in questa stagione calda.

Lettura consigliata

Pochi sanno che lo smalto per unghie ha una funzione segreta se usato in questo modo