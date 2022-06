La coppia amatissima in quel della Spagna continua a far parlare di sé. Ad inizio mese la comunicazione ufficiale della separazione tra la bella e solare Shakira e il calciatore Piqué. Con il calciatore e imprenditore la cantante mette al Mondo due figli in undici anni di vita insieme. E chiede privacy e il giusto rispetto proprio per tutelare i bambini.

Agenzia investigativa

E, in tema di tradimenti vip, Shakira e il compagno pare già fossero in malora da un po’. La donna avrebbe utilizzato il più classico dei metodi per fugare ogni dubbio. La popstar si sarebbe rivolta ad un investigatore privato per far seguire il compagno con tanto di agenzia investigativa alle spalle. Tutto per avere certezza del tradimento. Ma pare fosse prontissima la risposta del belloccio, che parla di coppia aperta da diverso tempo. A dire che i due da un bel po’, si dice, fossero separati in casa e avessero preso tempo solo per non danneggiare i piccoli.

Tradimenti vip, Shakira e il pedinamento per scovare le prove dell’infedeltà del famoso calciatore

Tutta colpa di una giovane ventenne. Una studentessa che svolge anche il lavoro di hostess per grandi eventi. Sembra non si sia trattato solo di una scappatella, ma di una vera relazione. I due si sarebbero conosciuti in un locale, «La Traviesa», dove la donzella lavora. Secondo la stampa spagnola, il difensore del Barcellona avrebbe detto «sei la mia first lady». Da qui la rottura secca di Shakira che, se si fosse trattato di una scappatella, forse avrebbe anche perdonato. Ma sulla certezza di una relazione più seria, non ha tergiversato. Crolla così una coppia mito in Spagna, molto amata dalla popolazione. Adesso l’unica preoccupazione è tutta per i figli Milan e Sasha. Per il resto, sarebbero già a lavoro i rispettivi legali.

Lettura consigliata

Non solo suocere e cognate, stavolta è l’ex che prova a rovinare le nozze della bella Britney Spears