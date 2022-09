Dove andare un pomeriggio in Piemonte? Potrebbe essere la domanda di chi vuole trascorrere un giorno libero in un luogo non banale. Ma anche di chi si trovasse in quella bellissima Regione, o nei pressi, e volesse scoprire qualcosa di nuovo.

Le idee per una gita fuori porta vicino Torino o comunque nell’area piemontese possono essere davvero tante. E allora qualora si cerchi la risposta a dove passare una domenica in Piemonte, vale la pena considerare l’opportunità di vistare Grinzane Cavour.

Da vedere in Piemonte per gite giornaliere o nel weekend c’è un luogo splendido

Il Comune è in provincia di Cuneo. Dista meno di 80 chilometri da Torino. E non è lontano neanche da Milano, considerato che potrebbero bastare un paio d’ore d’auto per raggiungerlo.

Grinzane Cavour ha poco meno di 2.000 abitanti. Le sue caratteristiche abitazioni risalenti all’800 sono poste ai piedi del castello di origine medievale. Quest’ultimo ospita una spianata, da cui si può godere di una vista panoramica sulle colline del Barolo. Dall’altezza del castello di Grinzane Cavour, tra l’altro, si possono ammirare le colline delle Langhe, patrimonio UNESCO.

Come ogni angolo d’Italia, ci sono tanti motivi per i quali andrebbe considerato uno dei luoghi da visitare in Piemonte. Tuttavia, proprio il castello può rappresentare l’attrazione storica che suscita maggiore fascino.

La prima edificazione risale alla metà dell’XI secolo, mentre l’attuale architettura è riconducibile al XVI secolo. Da segnalare al suo interno il “salone delle maschere”, in stato di perfetta conservazione. Ed è una porta verso la storia di un luogo che ne custodisce tanta.

Dove passare una domenica in Piemonte?

Il nome del Comune è, infatti, un richiamo a Camillo Benso di Cavour, personaggio di grande rilevanza per la storia italiana. Per diciassette anni ha saltuariamente vissuto nel castello ed in zona aveva diverse proprietà agricole. Fu anche sindaco.

La sua famiglia aveva acquistato la fortezza, all’inizio dell’800. La denominazione Cavour a Grinzane venne aggiunta nel 1916. La proprietà della struttura attualmente è oggi dei comuni di Alba e Grinzane, con il primo che tra il 1931 ed il 1948 aveva inglobato il secondo.

All’interno del castello, tra le altre cose, si trovano l’Enoteca Regionale Piemontese, il Museo Etnografico e i cimeli cavouriani. Sul sito dedicato al castello è possibile reperire tutte le informazioni relative ad aperture e costi dei biglietti per vistarlo.

Ultimo aspetto da sottolineare, e non certo per ordine di importanza, è che ci si trova in una zona con una tradizione enogastronomica di livello internazionale. E quando ci si chiede dove andare per un weekend o un giorno in Piemonte, si può anche tenere conto di questo.

Tanti luoghi da visitare in Italia

Da vedere in Piemonte per gite giornaliere o nel weekend c’è molto e Grinzane Cavour ne è un esempio. I castelli, tra l’altro, sono una delle testimonianze storiche che caratterizzano l’Italia. Sono elementi architettonici che custodiscono storie affascinanti e lunghe secoli e non a caso ci sono molti appassionati che cercano di visitarne il più possibile.

Nel territorio nazionale se ne contano diversi. Tra i castelli da visitare vicino Milano c’è, ad esempio, quello Visconteo di Pagazzano.

