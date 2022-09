Eccoci con il nostro consueto appuntamento con la rubrica del fai da te. Molte persone hanno hobby artistici e pratico manuali. Il riciclo creativo permette di dar sfogo a queste abilità. Un ottimo modo per trascorrere il tempo libero rilassandosi. Si tratta di un passatempo che, tra l’altro, porta anche indubbi vantaggi economici. Riciclare, infatti, vuol dire salvare dalla spazzatura oggetti che non usiamo più. Renderli così utili per qualche scopo specifico, spesso diverso dal loro originario, evitandoci così un inutile spreco di denaro in qualcosa di nuovo.

Le vacanze sono ormai finite per tutti. Il rientro e il disfacimento delle valigie è un momento in cui si decide sempre di sbarazzarci di qualcosa. Magari un copricostume che non ci piace più. Come sempre, aspettiamo un attimo prima di avvicinarci al cestino della spazzatura. Aguzzando ingegno e inventiva, potremmo ad esempio riutilizzare i teli mare ormai consumati ed usurati trasformandoli in oggetti utili. Viaggio dopo viaggio, prima o poi, anche le valigie stesse si deteriorano, diventando, così, inutilizzabili.

5 idee su cosa fare con una vecchia valigia riciclandola e come colorarla

Anzitutto, una valigia di dimensioni medio piccole può diventare una cassetta dove organizzare gli attrezzi necessari per praticare i nostri hobby. Al suo interno vi possiamo quindi sistemare:

cacciavite, martello, tenaglie, etc.;

aghi, bottoni e matassine di fili colorati per rammendare e/o ricamare;

pennelli, tempere e acquarelli.

Poggiando la valigia a terra, ed aprendo un lato, la base potrà diventare una comoda cuccia per il nostro gatto o il nostro cane, così come una piccola fioriera dove sistemare piantine che richiedono poca acqua, perfette ad esempio le piante grasse.

2 idee per arredare casa con un tocco vintage riciclando vecchie valigie

Se le nostre valigie sono piuttosto datate, ecco ora 2 idee che faranno impazzire gli amanti dello stile vintage e shabby chic. Sistemiamo la valigia aperta su un tavolino. Nella base andremo ad inserirvi tubetti di crema e tutto l’occorrente per il make up: fard, cipria, ombretti, pennelli, rossetti, smalti, mascara etc. Nella parte interna, disposta in verticale, incolliamo uno specchio. Ed ecco qui una postazione trucco molto vintage.

Passiamo ora all’idea shabby n. 2. Poggiare la valigia chiusa su un pannello di leggero compensato a cui applicheremo quattro gambe di legno. Ecco dunque un comodino, un mobiletto decorativo perfetto all’ingresso o per l’“area lettura”.

Come colorare una vecchia valigia

Dopo aver visto le 5 idee su cosa fare con una vecchia valigia, abbelliamola un po’. Sulla parte esterna dovremo applicare due mani di primer. Una volta asciutto, stendere sulle parti in rilievo un colore acrilico tipo “terra bruciata”. Passare poi su tutta la superficie due mani di un color ocra o beige. Una volta che sarà asciugato, passare un pezzetto di carta vetrata sulle parti in rilievo in modo tale che il colore scuro sottostante emerga in maniera irregolare. A piacere, rivestire invece la parte interna con del tessuto o della carta da parati.

