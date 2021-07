In piena estate trovare dei piatti nuovi che ci sazino e non ci facciano soffrire troppo il caldo non è proprio facile. Spesso preferiamo mangiare delle insalate molto condite o delle tipiche paste fredde ma alla lunga anche questi piatti stancano. In generale ci sono alimenti che prediligiamo mangiare d’inverno e altri d’estate. Tra quelli più estivi non possiamo non citare alcuni formaggi come la mozzarella di bufala, la ricotta o il primosale.

Oltre a quelli indicati che sono sicuramente più conosciuti, ne esiste uno che è leggero e cremoso e abbinabile a tutti i pasti. Ci stiamo riferendo ai fiocchi di latte. Vediamo adesso quali sono i possibili abbinamenti e le sue proprietà.

Per le giornate estive ecco il formaggio gustoso e leggero abbinabile a tutti i pasti

Questo tipo di formaggio è ancora poco conosciuto anche se è adatto ad ogni tipo di dieta, grazie alle poche calorie. È ricco di calcio, ferro, vitamina A, D, E, e B12 e come tutti i formaggi è un’ottima fonte di proteine. Il suo gusto è leggermente acido e delicato e proprio per questo ben si accompagna con altri cibi dal gusto diverso.

Colazione con i fiocchi di latte, un gusto sorprendente

Nella varietà dei possibili abbinamenti, i fiocchi di latte a colazione possono essere consumati in alternativa allo yogurt e al latte. Questi possono essere accompagnati da qualche cucchiaio di zucchero o se lo preferiamo con del miele. Un’alternativa golosa può essere anche data dall’abbinamento di mandorle e noci unito a qualche scaglia di grano.

Il gusto delicato dei fiocchi di latte unito a quelli particolarmente zuccherini delizieranno il nostro palato e ci faranno iniziare la giornata nel modo giusto.

A pranzo, un primo diverso

Per un pranzo leggero ma che garantisce sazietà possiamo preparare un primo a base di fiocchi di latte e salmone. Basterà seguire la tradizionale ricetta della pasta al salmone e aggiungere poi una buona dose di fiocchi di latte. Questi renderanno il piatto fresco e ancora più saporito.

A cena con leggerezza

Per una cena veloce ma saporita invece consigliamo una bella insalata mista con gli ingredienti che più ci piacciono. Uniamo la lattuga con del mais, carote, pomodorini e tanto altro. Al posto della classica mozzarella però utilizziamo i fiocchi di latte questa si rivelerà una valida alternativa fresca e gustosa. Condiamo il tutto con un po’ d’olio, sale e pepe e possiamo servire la cena.

Come delizioso dessert

È sempre bene concludere la giornata con un ottimo dessert e d’estate molti di noi amano la macedonia. Per chi la già provata l’abbinamento della frutta fresca e fiocchi di latte è qualcosa di unico.

Basterà scegliere la frutta estiva che più ci piace, lavarla e sbucciarla accuratamente. Tagliamola a dadini riponiamola in varie ciotole e aggiungiamo i fiocchi di latte. Questo dessert può anche essere un ottimo spuntino mattutino o pomeridiano. Per le giornate estive ecco il formaggio gustoso e leggero abbinabile a tutti i pasti.