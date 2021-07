Torniamo a parlare di bellezza, make-up e mare. Durante il periodo estivo il prodotto che non può assolutamente mancare è senza alcun dubbio la crema solare. Ora possiamo dire stop ai tumori alla pelle con l’applicazione di questo prodotto come base make-up.

Quando uno va al mare dovrebbe evitare di truccarsi perché tanto con il caldo e l’acqua del mare tutto scivola via. Quello che si consiglia di fare invece è usare un detergente, un idratante o un siero e poi la crema solare.

Stop ai tumori alla pelle con l’applicazione di questo prodotto come base make-up

La crema solare va stesa su tutto il corpo, compreso ovviamente il viso. Ogni ora cerchiamo di metterla di nuovo, soprattutto se abbiamo fatto il bagno. Anche se utilizziamo una protezione solare alta ricordiamoci sempre che questa non copre il 100%. Quindi evitiamo di rimanere per troppo tempo sotto il sole bollente. Importante da sottolineare il fatto che ci si abbronza anche in città, non solo al mare. Per questo motivo bisogna usare una protezione solare anche in città.

La base make-up

Quando si esce per la città ci si trucca. Bisogna però sempre ricordarsi che anche in quel momento si è esposti al sole e ai suoi raggi UVA e UVB. Quindi è opportuno proteggersi.

Quando però ci si trucca d’estate tendiamo a evitare di creare troppi strati di prodotti, ma facciamo quasi sempre dei trucchi molto leggeri. Quindi usiamo lo spray protezione solare spf 50 come base per il make-up e solo dopo averla messa passiamo al trucco. In questo modo non si avrà più il viso unto e appesantito da troppe creme, ma si avrà un viso super luminoso, uniforme e protetto dal sole.

Questo spray si può usare anche durante il periodo invernale, perché ricordiamoci sempre che il sole non va mai in vacanza.

