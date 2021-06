Preparare da soli ciò che portiamo a tavola è una soddisfazione personale, soprattutto se il successo è garantito.

Molti di noi si dedicano solo alla preparazione di piatti salati, dolci e confetture, altri invece si sono spinti oltre. Alcuni provano a preparare da soli anche i formaggi e uno facile da preparare è il primo sale.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Formaggio gustoso e versatile in cucina può essere mangiato per antipasto e può essere inserito nelle insalate o nelle paste fredde. Questo può essere cucinato in tutti i modi, in padella, al forno, fritto o in piastra. Inoltre questo formaggio si presenta in tante altre varianti, al peperoncino, al pepe e tanti altri che deliziano il palato di chi lo assaggia.

Ecco come preparare da soli questo formaggio gustoso e versatile in cucina

Per preparare questo formaggio gustoso e versatile in cucina abbiamo bisogno di ingredienti di alta qualità e di pazienza perché i tempi sono relativamente lunghi.

Gli ingredienti sono:

4,5 lt di latte intero fresco pastorizzato;

100 gr di yogurt bianco naturale intero;

3,5 gr di caglio liquido;

70 gr di sale fino.

Gli ingredienti indicati sono per due fuscelle da 13 cm di diametro e 8 cm di altezza.

Preparazione del primo sale

Versiamo il latte in una pentola, la fiamma dev’essere media e attendiamo che la temperatura arrivi a circa 42 gradi. Per questo abbiamo bisogno di un termometro da cucina per controllare la temperatura esatta. Appena il latte avrà raggiunto la temperatura indicata spegniamo il fuoco e aggiungiamo lo yogurt.

Adesso mescoliamo e aggiungiamo il quantitativo di sale indicato, con una frusta lavoriamo il composto bene il composto affinché il sale si sciolga completamente. Adesso dobbiamo farlo raffreddare e attendere che questo raggiunga i 38 gradi. Non appena il formaggio si sarà raffreddato aggiungiamo il caglio e mescoliamo.

Prendiamo un coperchio e lasciamo riposare per circa 50 minuti. Trascorso questo tempo noteremo che il formaggio si sarà condensato e possiamo allora procedere al primo taglio della cagliata. Utilizziamo un coltello con una lama piuttosto lunga così da riuscire a tagliare a fondo il formaggio, sia verticalmente che orizzontalmente. Cerchiamo di ottenere dei quadrati di circa 4 cm, dopo 10 minuti ritagliamo i quadrati nuovamente così da ottenerli ancora più piccoli.

Lasciamo riposare per 10 minuti e raccogliamo i quadrati con le fuscelle, pressiamo con le mani per eliminare la parte del siero. Riempiamo le fuscelle a più riprese e una volta riempito attendiamo 15 minuti. Poi capovolgiamo il primo sale sulla mano e inseriamolo nella fuscella dall’altro lato, lasciamo riposare per altri 10 minuti. Ripetiamo l’operazione per altre due volte.

Adesso copriamo con la pellicola le fuscelle e mettiamo in frigorifero per almeno 2 ore. Passato il tempo necessario, quando saranno ben sodi, togliamo la pellicola e consumiamo il nostro primo sale fatto in casa.

Ecco come preparare da soli questo formaggio gustoso e versatile in cucina!