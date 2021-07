La prova costume è ormai arrivata. Però, possiamo vivere questo momento senza stress scegliendo quello giusto. Infatti, ci sono modelli che mettono in risalto le caratteristiche dei diversi tipi di fisico. Così potremo essere belle e affascinanti anche in spiaggia indossando il giusto costume. Se poi teniamo a portata di mano quest’oggetto, non solo passeremo il tempo passerà senza accorgercene, ma metteremo in risalto la nostra intelligenza oltre all’aspetto fisico.

Belle e affascinanti anche in spiaggia indossando il giusto costume per ogni fisico

Una persona dal fisico a mela generalmente ha la parte superiore del corpo più larga di quella inferiore. Quindi, spalle e seno abbondanti, con un girovita più largo e gambe solitamente snelle. Se apparteniamo a questa categoria, dobbiamo puntare tutto su decolté, fianchi e gambe. Per questo, il modello perfetto per valorizzare questi punti è il costume intero. In particolare, abbiamo bisogno di un modello fasciante che mette in evidenza le nostre curve e sostenga il seno.

Chi ha un fisico a pera generalmente ha le caratteristiche opposte a quello appena descritto. Quindi, spalle e seno sono più contenuti, mentre i fianchi più abbondanti. In questo caso abbiamo bisogno di mettere in evidenza il seno con un bel modello push-up. Lo slip invece dovrebbe avere i laccetti così da poterlo regolare senza segnare i fianchi, così come farebbe uno slip a triangolo. I modelli sgambati poi valorizzano le nostre curve accentuando fianchi e punto vita.

La caratteristica principale di una donna dal fisico a triangolo sono le spalle larghe e i fianchi più stretti. Il compito del nostro costume quindi sarà quello di accentuare il punto vita dando l’impressione di allargare i fianchi. Per questo un modello sgambato o con i laccetti è l’ideale. Per quanto riguarda il pezzo superiore è molto indicata la scollatura all’americana e con le spalline. Evitiamo i modelli che si legano al collo, perché questi accentuerebbero la larghezza delle spalle.

Ecco le ultime due tipologie

Il fisico a clessidra ha seno e fianchi proporzionati e un punto vita piuttosto accentuato. In realtà, un corpo del genere si adatta facilmente a diversi modelli di costume. Cerchiamo quindi quelli che mettono in evidenza tutte queste meravigliose caratteristiche. Non disdegniamo neanche i costumi interi che sono in grado di definire bene la figura.

Infine, la caratteristica principale del fisico a rettangolo è non avere un punto vita molto evidente. Per accentualo il più possibile dobbiamo cercare degli slip che riescono a segnarlo. Il bikini coi laccetti è sempre un’ottima scelta. Però anche quelli con una vita più alta riescono a raggiungere lo stesso scopo.

Seguendo questi consigli tutto e riusciremo a essere (e soprattutto sentirci) belle e affascinanti anche in spiaggia indossando il giusto costume per ogni fisico.