Per lavare frutta e verdura oltre al bicarbonato potremmo usare questa spezia tanto amata in torte e tisane

Frutta e verdura fanno molto bene. Sono alimenti ricchi di fibre e vitamine. Da sempre, gli esperti raccomandano di consumarne almeno 5 porzioni al giorno. Meglio ancora se si variano le tipologie e i colori. Molti frutti si sbucciano. Molti altri, invece, si consumano direttamente con la buccia. Li dobbiamo quindi lavare per bene. Lo stesso accade anche per la verdura. Sia che la consumiamo cruda o cotta, va pulita. Bisogna infatti eliminare ogni traccia di sporco e impurità. Dal semplice terriccio ai fertilizzanti, fino ad arrivare alla contaminazione da parte di microrganismi e batteri che possono scatenare infezioni alimentari. Tra le insidie più comuni che si possono diffondere tramite insalata & C troviamo la salmonellosi e l’Escherichia coli.

Di solito, molti si limitano a sciacquare l’insalata e gli ortaggi semplicemente passandoli sotto il getto dell’acqua del rubinetto. Ciò però non è sufficiente. Per questo, per cercare di ridurre la quantità di microrganismi presenti, molti aggiungono all’acqua del lavaggio alcune sostanze sanificanti come il bicarbonato e l’ipoclorito di sodio, come l’amuchina per esempio. Quest’ultima è un noto antibatterico e antifungino. Tuttavia, è bene ricordare che tale sostanza, a lungo andare, potrebbe irritare la pelle.

Ciò premesso, comunque, pur utilizzando bicarbonato o ipoclorito di sodio, non siamo ancora del tutto sicuri. Per avere una maggior sicurezza di quel che portiamo in tavola, per lavare frutta e verdura potremmo anche usare un’altra sostanza.

L’olio essenziale di cannella

La cannella è una spezia aromatica amata da molti. Non può mancare nei dolci con le mele, ma spesso la si aggiunge anche su gelati e cioccolate calde.

È apprezzata fin dai tempi antichi. Già gli antichi Egiziani la utilizzavano per il processo di imbalsamazione. Anche Plinio il Vecchio ne scriveva nel I secolo d.C. Considerata da molti una delle spezie più antiche, viene ampiamente usata nell’ambito della medicina cinese e dell’Ayurveda. Oltre ad essere estremamente gustosa e gradevole, nel gusto e nel profumo, la cannella ha molte proprietà. Tra le tante, ricordiamo la sua attività antimicrobica da cui conseguono quella antifungina e antibatterica. Proprio per questo, durante la stagione fredda, sarebbe una buona abitudine sorseggiare tisane o infusi a base di cannella. Sarebbero infatti utili per scongiurare i malanni da raffreddamento. Per lo stesso motivo, alcune gocce del suo olio essenziale potrebbero essere utili per fare dei suffumigi.

Per lavare frutta e verdura oltre al bicarbonato potremmo usare questa spezia tanto amata in torte e tisane

Considerate le sue ottime proprietà, l’olio di cannella sarebbe molto utile ed efficace per lavare l’insalata e le verdure. Tra l’altro, l’utilizzo di questo prodotto non provoca particolari alterazioni del prodotto, né in consistenza, in aspetto e neppure nel colore. Al massimo, potrebbe esserci soltanto una lieve alterazione nel gusto che diverrebbe un pochino più speziato.

Qualche goccia di olio di cannella può essere utilizzata anche all’interno di vere e proprie ricette. In questo caso, bisogna però fare attenzione a non scaldarlo per troppo tempo e a temperature non troppo elevate. Così facendo, infatti, si andrebbero a perdere i suoi importanti principi attivi. Il sapore dell’olio di cannella è del tutto simile a quello della spezia stessa. Fare conto di questo aspetto per sperimentare i vari abbinamenti.

