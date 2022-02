In qualunque stagione ci troviamo, correre, si sa, fa bene al corpo e alla mente. Anche una camminata veloce e una qualsiasi attività sportiva ci metteranno in buona salute e potremo avere così un corpo forte e agile.

La possibilità che la corsa ci offre è quella di fare un’attività aerobica non statica, ma a contatto con la natura e con i luoghi che ci circondano.

Al contrario, se abbiamo deciso che è meglio per noi correre in palestra o in casa, potremmo utilizzare un tapis roulant per fare tutti gli esercizi necessari.

Una giusta attrezzatura per partire alla grande

Dopo aver scelto un abbigliamento adatto e ascoltato qualche consiglio dagli esperti, possiamo iniziare a correre seguendo una programmazione personalizzata. Abbinare anche un regime alimentare consigliato dal nostro medico ci porterà più velocemente ai risultati.

Se decidiamo di correre all’aria aperta, facciamolo per circa 3 volte a settimana per una media di 30-45 minuti. Ricordiamoci di fare degli esercizi di stretching alla fine della corsa per non incorrere in strappi o fastidi di vario genere. Questo tipo di allenamento all’aria aperta ci permetterà di dimagrire e di tonificarci nel giro di tre mesi. Ma dovremmo essere costanti e non farci scoraggiare dalle prime difficoltà.

L’attività cardio avviata dalla corsa ci permetterà di migliorare la respirazione e la resistenza fisica del nostro corpo. Ci sentiremo meno stanchi e potremmo affrontare con maggiore forza anche le difficoltà quotidiane.

Durante la corsa, poi, avremo la possibilità di seguire con lo sguardo orizzonti e viste nuove e rinfrancare anche la mente.

Non solo al parco ma anche sul tapis roulant è possibile correre per dimagrire e avere la pancia piatta

Se decidiamo di non correre al parco ma optiamo per la scelta di una palestra, possiamo ottenere una pancia piatta sfruttando anche gli esercizi da fare sulla panca. Inoltre, per avere degli addominali perfetti, dobbiamo iniziare a correre utilizzando il tapis roulant.

Iniziamo con una corsa leggera di 30 minuti al giorno o non meno di 3 giorni a settimana. L’allenamento dovrebbe essere graduale, con la possibilità di incrementare gli allenamenti sfruttando la pendenza del tappeto o incrementando la velocità.

Inoltre, in palestra abbiamo anche la possibilità di alternare la corsa sul tapis roulant alla cyclette. Con questo strumento potremmo fare degli esercizi che ci permetteranno di tonificarci meglio.

Dunque, non solo al parco ma anche in casa o in palestra potremmo trovare il tempo necessario per prenderci cura di noi. Il nostro fisico risponderà all’allenamento facendoci dimagrire e potremmo avere la così tanto desiderata pancia piatta.