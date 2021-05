Per lavare bene l’automobile non c’è soltanto l’autolavaggio. Possiamo lavarla e profumarla dentro e fuori anche da soli a casa. Utilizzando ingredienti naturali che sono molto indicati quando abbiamo in casa bebè o persone dalla pelle delicata.

Scopriamo oggi con l’aiuto degli Esperti di Casa e Giardino di ProiezionidiBorsa una novità. Per lavare bene l’automobile non c’è soltanto l’autolavaggio, ecco un modo fai-da-te vegano e disinfettante, perfetto quando si trasportano neonati o persone anziane.

Creiamo da soli i nostri detergenti ipoallergenici

Possiamo creare dei mix eccezionali e naturali in pochi minuti. Per pulire la carrozzeria servono 4 litri d’acqua, una tazza di succo di limone, 10 gocce essenziali di olio di garofano che allontana gli insetti, un cucchiaio di detersivo piatti vegano e tre cucchiai di bicarbonato.

Versiamo gli ingredienti in un secchio, aggiungiamo anche il bicarbonato solo alla fine. Utilizziamo una spugna grossa, morbida e alta. E passiamola su tutta la carrozzeria procedendo dall’alto verso il basso.

Sciacquiamo bene con la canna da giardino. Insistiamo soprattutto sui cerchioni che sono sempre sporchi di grasso. Asciughiamo con un panno. Oppure mettiamo l’auto al sole.

Per pulire gli interni utilizziamo il bicarbonato, mettendolo in un contenitore da borotalco o da pepe. Prima, però, rimuoviamo ogni oggetto presente nell’abitacolo.

Spargiamolo sui tappeti e lasciamo agire mezz’ora. Poi passiamo l’aspirapolvere. I vetri li possiamo pulire con acqua e aceto di mele.

Per i rivestimenti in pelle possiamo utilizzare mezza tazza di sapone liquido neutro vegano per bambini, una tazza di acqua calda e dieci gocce di olio essenziale di camomilla o di lavanda.

Mescoliamo bene, applichiamo la soluzione sui rivestimenti con una spazzola morbida e movimenti rotatori. Passiamo un panno umido e asciughiamo con un panno di cotone.

La pelle vera la possiamo pulire con una tazza di olio d’oliva, un quarto di tazza di olio di rosmarino, mezza tazza di aceto bianco.

Versiamo tutto in un flacone spray, agitiamo bene e spruzziamo sui rivestimenti.

Infine, il cruscotto si pulisce con una tazza d’acqua, mezza tazza di sapone liquido neutro vegano per bambini, 10 gocce di olio essenziale di lavanda. Inseriamo gli ingredienti in un piccolo flacone spray, sciacquiamo e asciughiamo.