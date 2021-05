Negli scorsi mesi, sono stati segnalati numerosi avvistamenti di un grosso animale nelle campagne della Puglia. Segnalazioni della presenza di questo animale sono state fatte nella nelle campagne di Taranto, Brindisi e Lecce. Le testimonianze e i video dell’animale sono numerosi. È certamente un animale di grossa taglia, nero. Potrebbe essere un felino, una pantera appunto, oppure un grosso cane: la conferma non è ancora arrivata dalle autorità. Ad ogni modo, è bastata la possibilità che si tratti davvero di una pantera per solleticare l’immaginario collettivo dei salentini. Ecco i 3 semplici ingredienti per creare a casa il cocktail dell’estate salentina che sta spopolando dopo l’avvistamento di una pantera nera.

I soldati spagnoli e il “Leche de pantera”

José Millán-Astray è stato un generale franchista. Nel 1920 contribuì a creare la Legione Spagnola di cui divenne il primo comandante. Poteva succedere che, per il pranzo, lui e la sua compagnia si dirigessero in un bar esclusivo, il bar Chicote, ancora esistente. In una di queste occasioni chiese al proprietario del bar un cocktail che costasse poco e che si potesse preparare velocemente in qualsiasi occasione. Perciò, Perico Chicote creò una bevanda ispirata alla leggenda secondo cui i soldati feriti si intrufolavano nell’armadietto dei medicinali e mescolavano il latte con l’alcol etilico. Tra le tante usanze e leggende che accompagnano la Legione Spagnola, il “Latte di Pantera” occupa un posto preferenziale.

3 semplici ingredienti per creare a casa il cocktail dell’estate salentina che sta spopolando dopo l’avvistamento di una pantera nera

Dal 1920, il “leche de pantera” (il latte di pantera), ha avuto fortune altalenanti. Negli ultimi anni però è tornato di moda tra gli universitari di Barcellona e viene preparato in una variante che descriveremo a breve. Non è chiaro cosa leghi gli universitari di Barcellona con il Salento. Dall’avvistamento della presunta pantera nera però, è scoppiata nel Salento la mania del latte di pantera da bere con gli amici.

Ecco come prepararlo (la ricetta è semplicissima).

Ingredienti

100g di rum, gin o brandy, 1 confezione piccola di latte condensato, cannella in polvere, ghiaccio.

Preparazione

Si tratta semplicemente di mischiare i vari ingredienti insieme, shakerarli e servirli freddi.

Una variazione del “leche de pantera” è il “leche de pantera rosa” (il latte di pantera rosa, un gioco lessicale sul noto personaggio dei cartoon). La preparazione differisce da quella indicata in precedenza, aggiungendo della granadina per ottenere una caratteristica colorazione rosa.

Rimaniamo in attesa di accertamenti circa la reale identità del grosso animale che si aggira per le campagne. Sarà anche folklore, ma a volte bisogna stare attenti.