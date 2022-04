Per lavare a fondo e lucidare i pavimenti di balconi e terrazzi basterebbe questo economico detergente fai da te

Gli appassionati di giardinaggio in particolar modo non ci metteranno tanto prima di abbellire ogni angolo di casa e del balcone con piante e fiori. Del resto, la primavera è la stagione in cui gran parte della vegetazione trova le condizioni favorevoli per crescere rigogliosa e bisogna approfittarne. Ne consegue quindi che chi dispone di un balcone o addirittura di un più ampio terrazzo li trasformi in vere oasi naturali. Tra piante grasse, petunie, ortensie, gerani, rose e margherite c’è l’imbarazzo della scelta e ci si può orientare in base alle proprie capacità.

Tuttavia un tale suggestivo scenario di colori e profumi potrebbe risultare rovinato da alcuni aspetti negativi abbastanza comuni. Sebbene api e vespe siano importanti per l’ecosistema, averle costantemente come ospiti sul balcone potrebbe essere fastidioso. Stesso discorso per le formiche, che con la bella stagione tornano alla carica dopo essere rimaste riparate durante l’inverno.

Ma al di là degli insetti, un’altra faccenda che ci annoia e non poco riguarda la pulizia, in particolare la pavimentazione impiastricciata. Tra acqua, terriccio, escrementi di uccellini e quant’altro, le superfici esterne devono essere pulite e igienizzate abbastanza spesso, ma come fare?

Ebbene, per lavare a fondo e lucidare i pavimenti di balconi e terrazzi potrebbe bastare questo semplicissimo ed economico detergente fai da te. Come sempre, soprattutto quando si rimane a corto di prodotti specifici, basta ingegnarsi per portare a casa un risultato altrettanto ottimale. Il detergente che proporremo nelle prossime righe necessita di soli 3 ingredienti, che peraltro solitamente non mancano mai nella nostra collezione di detersivi.

Innanzitutto, ricordiamo l’importanza di una bella ramazzata armati di scopa e paletta, per cominciare ad eliminare lo sporco più evidente. Secondariamente, chi ha scelto un pavimento in pietra o gres potrebbe puntare sulla pulizia con vaporetti o strumenti simili, qualora ne si fosse già provvisti. In effetti, l’alta temperatura dell’acqua utilizzata consentirebbe non solo di eliminare le incrostazioni difficili, ma anche di sanificare la superficie.

Per lavare a fondo e lucidare i pavimenti di balconi e terrazzi basterebbe questo economico detergente fai da te

Alla pulizia delle superfici dure si presterebbe però altrettanto bene anche un semplicissimo detergente fai da te. Sarebbe sufficiente diluire in 850 ml di acqua, nell’ordine, circa 120 g di comunissimo carbonato di sodio e successivamente 30 g di detersivo per piatti. La soluzione descritta andrà a sua volta diluita nel secchio che useremo per lavare i pavimenti: ne basterebbero 50 ml in 5 l di acqua.

Lettura consigliata

Come organizzare e abbellire un balcone piccolo o come far sembrare più grance il terrazzo con pochi economici trucchetti