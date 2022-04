Che bella la primavera con tutto il suo tripudio di fiori coloratissimi e piante dal verde rigoglioso e trionfante.

Gli appassionati di giardinaggio non si lasceranno certo sfuggire l’occasione di mettere mano a cortili, balconi e terrazzi per renderli vere e proprie meraviglie botaniche.

Del resto, anche senza essere veri esperti o intenditori, bastano pochi semplici stratagemmi per far risaltare le proprie colture in maniera impeccabile.

A tal proposito, abbiamo visto che basta un semplice ingrediente per far germogliare le petunie più velocemente e vantarne una cascata rigogliosa.

L’armonia di questo turbinio di fiori e profumi potrebbe, tuttavia, essere spezzata da alcuni ospiti indesiderati che tornano protagonisti, soprattutto degli spazi esterni.

Si tratta degli insetti e non solo piacevoli come le farfalle, ma anche piuttosto fastidiosi o nocivi per le piante come nel caso dei parassiti.

Per cercare di mettere al riparo il nostro verde, una soluzione potrebbe essere questo pesticida naturale fai da te, confezionato con ingredienti casalinghi.

Il punto è che gli insetti non si fermano alla soglia della porta sui davanzali delle finestre, ma spesso ce li troviamo per le stanze.

Le cimici sono sicuramente tra le più odiate con la lor puzza disgustosa, ma anche le piccole formiche spesso minacciano la serenità delle mura domestiche.

Ecco, dunque, che per eliminare le formiche dagli angoli di casa, potremmo sfruttare questo rimedio naturale.

Senza bisogno di mescolare prodotti chimici di vario tipo, proviamo ad allontanarle con questo composto realizzato con ingredienti sempre presenti in dispensa o frigorifero.

In particolare, avremo bisogno di:

a) 1 uovo;

b) 1 cucchiaino di zucchero;

c) 1 cucchiaino di amido di mais.

Per eliminare le formiche dagli angoli di casa proviamo questo impensabile ingrediente che si trova in frigorifero

Si tratta di sbriciolare il tuorlo dell’uovo sodo in un recipiente in cui andremo ad amalgamare anche l’amido e lo zucchero, aggiungendoli poco alla volta.

Lavoriamo il composto con le mani fino ad ottenerne delle piccole palline gialle, che andranno poi trasferite su un piattino.

A questo punto, non dovremo fare altro che posizionarlo in corrispondenza delle finestre o negli angoli della stanza per contrastare l’arrivo di ospiti indesiderati.

Il limone

In alternativa, ancora più semplicemente, basterebbe spremere un limone e trasferirne il succo in un contenitore spray, vaporizzando dove occorre.