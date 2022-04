Avere un bel balcone fiorito è un po’ il sogno di tutti: degli appassionati di giardinaggio o di chi non ha il pollice verde. Del resto, una cascata di fiori che illumina gli esterni di casa è uno spettacolo della natura di fronte a cui è impossibile rimanere indifferenti.

Le tipologie di fiori tra cui scegliere, poi, non mettono limiti all’immaginazione: petunie, tulipani, primule o gerani. Questi ultimi in particolare vengono spesso scelti per adornare terrazze e balconi perché ben si prestano a riempiere le fioriere. A tal proposito, non abbiamo esitato a suggerire un piccolo trucchetto per moltiplicarli ulteriormente e godere di piantine ancora più rigonfie di fiori e gemme.

Sebbene non colorate, poi, anche le piante aromatiche tengono bene banco su balconi e davanzali, compensando le dimensioni contenute con profumi inebrianti. Anche in questo caso è molto facile moltiplicarle, creando nuove piantine a partire da piccole talee, come abbiamo visto per il basilico.

Tornando, però, ai più classici fiori, oltre ai gerani, c’è un’altra specie solitamente molto gettonata per dare colore agli esterni: le ortensie. Di nuovo, per abbellire il balcone e averlo pieno di fiori basterebbe qualche piccolo stratagemma che non richiede competenze da vivaisti esperti.

Innanzitutto, è bene ricordare due regole generali a cui attenersi scrupolosamente per far sì che le ortensie esprimano al meglio il proprio potenziale. L’esposizione alla luce deve essere calibrata perché, se troppo forte, potrebbe danneggiare fiori e foglie, scottandoli e seccandoli.

Anche l’annaffiatura richiede un occhio di riguardo in quanto, sebbene sia sufficiente una volta al giorno, bisogna fare attenzione a non bagnare le foglie. Questo perché potrebbe comparire una antiestetica e dannosa muffa bianca.

Per abbellire il balcone e averlo pieno di fiori basterebbe questa astuta mossa che non tutti conoscono

Ma veniamo ora alla moltiplicazione delle ortensie per cui si dovrebbe partire da una talea con almeno 3 nodi. Il fusto andrà poi tagliato in obliquo per stabilizzare la base di radicazione.

Eliminiamo le foglie, specie quelle più basse, e mettiamo la talea in un bicchiere con due dita d’acqua, ricordando di cambiarla a giorni alterni. Entro 40 giorni dovrebbero comparire e rafforzarsi le radici e la nostra nuova ortensia sarà pronta per essere trasferita in vaso.

Ultimo consiglio: per cambiare il colore dei fiori, basta modificare il pH del terreno, aggiungendo ad esempio fondi di caffè per ravvivare l’azzurro di base.

Lettura consigliata

Pochi conoscono questo trucchetto per far germogliare più velocemente le petunie e avere balconi o fioriere da fare invidia