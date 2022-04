Quando dobbiamo metterci ai fornelli, spesso non sappiamo che cosa cucinare. Per portare a casa pietanze gustose non servono necessariamente molti ingredienti costosi e difficili da reperire. Infatti, spesso sono proprio le ricette più semplici a darci più soddisfazione e a conquistare i commensali. In una casa non mancano mai ingredienti come pane, latte, uova e farina, perché sono la base di quasi ogni piatto. Inoltre, nel frigorifero abbiamo sempre qualche verdura di stagione che troviamo comunemente nei negozi ortofrutticoli e sulle bancarelle del mercato. Con questo articolo oggi vogliamo svelare una ricetta molto semplice e veloce, ma dal risultato sorprendente. Per realizzarla serviranno pochissimi ingredienti, tra cui il pane raffermo e il latte. Possiamo considerare questo piatto un’idea perfetta per una ricetta di recupero.

Ingredienti

250 g di pane raffermo;

200 ml di latte;

200 g di patate;

2 uova;

25 g di formaggio grattugiato;

2 carciofi;

50 ml di olio EVO;

2 carote;

100 g di asparagi;

2 spicchi d’aglio;

una manciata di pangrattato;

sale q.b.

Bastano pane, uova, latte e pochi ingredienti di stagione per preparare un pranzo o una cena economica e sfiziosa in un attimo

Per iniziare versiamo il latte in un tegame e facciamolo scaldare senza bollire. Nel frattempo, tagliamo a pezzetti il pane raffermo e facciamolo ammorbidire nel latte. Procediamo lavando e pulendo le verdure scelte. In seguito, tagliamole a pezzetti piccoli. Versiamo l’olio nel tegame e facciamolo insaporire con gli spicchi d’aglio. Uniamo le verdure a pezzetti, saliamole e facciamole cuocere per circa 20 minuti a fuoco medio. A fine cottura dovranno essere piuttosto morbide. Mescoliamo le verdure in modo che cuociano uniformemente e intanto preriscaldiamo il forno ventilato a 200 gradi.

Rimuoviamo l’aglio, strizziamo il pane in ammollo nel latte, sbricioliamolo con le mani ed uniamolo alle verdure nel tegame. Schiacciamole leggermente con una forchetta. Trasferiamo il composto in un recipiente, aggiungiamo le uova ed amalgamiamo il tutto. Saliamo a piacere e versiamo il composto in uno stampo con cerniera rivestito con carta da forno ed imburrato. Livelliamo gli ingredienti con un cucchiaio e cospargiamo il formaggio grattugiato e il pangrattato sulla superficie. Irroriamo con un filo di olio extravergine d’oliva ed inforniamo la nostra torta di pane per mezz’ora. Al termine della cottura la superficie sarà dorata e croccante, mentre il ripieno gustoso e morbido.

Consigli

Bastano pane, uova, latte e pochi ingredienti che abbiamo nel frigorifero per realizzare un piatto incredibile con pochi soldi. Questa ricetta è estremamente personalizzabile e possiamo utilizzare le verdure che abbiamo già in casa e che dobbiamo consumare in fretta. Le verdure scelte per questa ricetta sono quelle di stagione in questo periodo e che probabilmente consumiamo più spesso.

In cucina poi non si butta via niente. Infatti, anche con gli scarti delle verdure come i carciofi e gli asparagi possiamo realizzare piatti sani e ricchi di gusto. Proprio come in questa ricetta, il pane raffermo è la base per realizzare piatti salati ma anche dolci semplici ma davvero golosi.

