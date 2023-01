Per l’aperitivo o un brunch con gli amici scegliamo queste 2 ricette facili ma davvero favolose

Il brunch o l’aperitivo sono spesso preferiti ai classici pranzi o cene. Più semplici e veloci da preparare e da accompagnare con un buon bicchiere di vino. Oggi si andrà alla scoperta di due piatti favolosi da provare per un aperitivo o per un brunch con gli amici.

Rinchiuse in soffitta le decorazioni natalizie in molti hanno cominciato il nuovo anno tra aperitivi e cene con gli amici. I buoni propositi con riguardo alla dieta e alla palestra passano, frequentemente, in secondo piano. La convivialità, infatti, passa anche attraverso pranzi, cene e aperitivi. Tra i piatti più apprezzati ci sono gli antipasti specialmente quelli a base di pesce o di polpo. Ma non si tratta solamente di pasti tradizionali, a spopolare al giorno d’oggi ci sono anche i brunch. Una sorta di pranzo unito alla colazione fatto a metà mattina. Oggi si andranno a vedere due preparazioni perfette per un brunch o per un aperitivo ricco di sapore e facile da preparare. Da un lato troviamo le famose uova alla scozzese mentre dall’altra lo shortbread. Entrambe ricette molto semplici che si potranno portare in tavola in pochi minuti.

Per l’aperitivo o un brunch con gli amici scegliamo queste 2 ricette

Per preparare le uova alla scozzese si consiglia di utilizzare quelle di quaglia. Piccole e molto gustose sono perfette per questa ricetta. Prendere le uova e farle bollire in acqua bollente per circa cinque minuti. In seguito sgusciare le uova e prendere gli altri ingredienti. Per delle perfette uova alla scozzese si dovrà acquistare della salsiccia, della farina, del pangrattato, un po’ di rosmarino e un pizzico di sale e pepe. Prendere la salsiccia e dividerla in diverse porzioni formandone delle pallottole. In seguito inserire l’uovo all’interno fino ad avvolgerlo nella polpetta. Da ultimo passare nel pangrattato, salare, pepare e insaporire con del rosmarino. A questo punto fare scaldare dell’olio di semi di girasole in cui si passeranno le polpette.

Shortbread

La seconda preparazione che si andrà ad illustrare è lo shortbread al formaggio. Si potranno scegliere diverse tipologie di formaggio, perfetto il cheddar ma ottimi anche formaggi come la groviera. Prendere la farina e mescolarla al formaggio aggiungendo, poi, un po’ di sale. All’impasto, poi, andrà unito del burro a temperatura ambiente, lasciare poi raffreddare per almeno un’ora. Una volta passato il tempo bisognerà stendere l’impasto e tagliarlo in rettangoli spessi almeno un centimetro. Questi, poi, andranno sistemati su della carta da forno e messi a cuocere per un quarto d’ora a 170 gradi. Lasciare raffreddare prima di servire in tavola. Una vera delizia, perfetti da provare anche con il gorgonzola. Quindi, per l’aperitivo o un brunch con gli amici scegliamo queste 2 ricette.