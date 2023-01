Quali sono le tariffe cellulare più convenienti da scegliere per spendere meno di 10 euro ogni mese

Per risparmiare il più possibile bisogna trovare le migliori offerte, anche per quanto riguarda la tariffa mensile del telefonino. Se stiamo pensando di cambiarla e magari anche di passare a un altro operatore, siamo nel posto giusto. Abbiamo raccolto le offerte più economiche da poter valutare e confrontare per fare la scelta migliore per noi.

Senza una buona offerta tariffaria rischieremmo un salasso nell’utilizzo del telefono. Infatti effettuiamo tante chiamate e usiamo continuamente la rete dati. Indispensabile ormai soprattutto per le app di messaggistica istantanea come WhatsApp, nonché per altre utili e divertenti funzioni. Per molti poi anche gli sms sono essenziali.

Dunque importante che la nostra tariffa ci assicuri ciò di cui abbiamo bisogno e a un prezzo vantaggioso, così da evitare di spendere tanti soldi mensilmente al rinnovo.

Ecco quali sono le tariffe cellulare più convenienti da scegliere per risparmiare denaro

Visitando i siti dei vari operatori telefonici possiamo trovare l’offerta che fa al caso nostro. La scelta sarà da valutare personalmente, dipende dal nostro utilizzo nonché dalla copertura della nostra zona.

Ricordiamoci di spulciare le tariffe con una certa frequenza, perché cambiano spesso e talvolta potrebbero avere delle scadenze.

Tra le tariffe mobili a meno di 10 euro vi è quella Iliad, GIGA 150. Ha 150 giga in 5 g, minuti e sms illimitati a 9,99 euro. Medesimo costo per la sim. Invece l’offerta Fastweb Mobile che scade il 31 gennaio a 7,95 euro offre 150 giga in 5g e chiamate illimitate. La sim costa 10 euro.

Ho. ha diverse proposte. Attivando un nuovo numero a 9 euro si potranno avere minuti e sms illimitati con 50 giga a 6,99 euro, con 150 giga a 8,99 euro.

Per quanti invece vorrebbero fare la portabilità da alcuni operatori, vi è la possibilità di minuti e sms illimitati con 100 giga, 150 giga o 200 giga. Rispettivamente al costo di 6,99 euro, 7,99 euro, 9,99 euro, l’attivazione è gratuita.

Minuti, sms e internet a

prezzi bassi

Vodafone offre a quanti già clienti di rete fissa 5g Family+. Una tariffa con attivazione gratuita e minuti, sms e giga illimitati in 5g a 9,99 euro mensili.

Coloro che invece dispongono di Tim Unica a casa, potrebbero usufruire di Tim 5g Power Famiglia. Con 9,99 euro avranno giga in 5g, minuti e sms illimitati. Costo della sim di 25 euro, di cui 20 di credito e 5 euro per attivazione.

Windtre propone per gli under 30 Young 5g: 100 giga, minuti e sms illimitati a 9,99 euro. Costo sim 10 euro. Sempre a 9,99 euro 120 giga, minuti e sms illimitati per gli under 18. Per gli under 14 diventano 100 giga, minuti illimitati e 200 sms. Per gli over 60 al medesimo prezzo mensile 10 giga, 200 sms, minuti illimitati e un telefono Brondi incluso.

Creami Extra Wow 150 di Postemobile offre 150 giga in 4g, minuti e sms illimitati a 9,99 euro. Attivazione a 15 euro dall’ufficio postale e a 10 euro online. Evo 100 è invece un’offerta di CoopVoce. Include minuti illimitati e 1000 sms, 100 giga in 4g a 8,90 euro. La sim con attivazione in punto vendita costa 10 euro con 5 di credito, online 9,90 euro. Ecco quali sono le tariffe cellulare più convenienti da scegliere, ovviamente sono solo alcune e converrà sempre rimanere aggiornati.