Il carciofo è un ortaggio reperibile soprattutto nel periodo invernale e, grazie al suo sapore deciso e alla versatilità in cucina, si presta a numerose preparazioni culinarie. È ricco di sostanze benefiche e per questo motivo ogni ricetta, oltre ad essere gustosa, è anche nutriente e utile per affrontare con energia giornate fredde e stancanti.

Questa verdura infatti apporta vitamine, sali minerali, antiossidanti e fibre contribuendo al buon funzionamento di tutto l’organismo. In particolare pare sia un vero e proprio toccasana per la salute delle ossa e del cervello.

Di seguito dunque, andremo a scoprire un piatto unico sano e gustoso che vede come protagonista il carciofo in una delle tante ricette tipiche della tradizione pugliese.

L’occorrente per la preparazione

Il procedimento è davvero semplice e gli ingredienti sono pochi e genuini:

4 carciofi;

1 limone;

1 cipolla;

3 uova;

200 g di pangrattato;

200 g di grana padano grattugiato;

olio extravergine di oliva;

un mazzetto di prezzemolo;

sale q.b.

Per la salute di ossa e cervello ecco un piatto unico con carciofi ripieni cotti in padella tipico della tradizione pugliese: procedimento

Per prima cosa è necessario pulire per bene i carciofi, eliminando le foglie esterne più dure e i filamenti sulla punta. Fare altrettanto con i gambi togliendo la corteccia, e mettere il tutto in un recipiente con acqua e succo di limone per evitare che anneriscano. Mettere da parte e preparare il ripieno.

Per il ripieno occorre mettere in una ciotola il pangrattato, il formaggio grattugiato, le uova, un filo d’olio, il prezzemolo finemente tritato e un pizzico di sale. Con le mani amalgamare fino ad ottenere un impasto omogeneo e compatto.

A questo punto, prendere un carciofo, sgocciolarlo, allargare la rosa con le mani e con l’aiuto di un cucchiaio riempirlo con il ripieno fino a formare una piccola montagnetta. Procedere allo stesso modo con i restanti carciofi.

La cottura

Prendere una pentola delle dimensioni utili affinché i carciofi rimangano in piedi incastrati fra di loro. Al suo interno soffriggere una cipolla in un po’ d’olio, mettere i gambi tagliati a pezzi, dopodiché inserire verticalmente i carciofi. Successivamente aggiungere dell’acqua fino a coprire metà carciofi e salare quanto basta.

Far cuocere a fuoco medio e con un coperchio per 10 minuti fino a quando il ripieno si sarà rappreso, dopodiché è possibile stendere i carciofi in padella. Proseguire la cottura per altri 35/40 minuti, girandoli di tanto in tanto, finché l’acqua non si sarà ritirata quasi del tutto.

Per renderlo ancora più speciale è possibile aggiungere contemporaneamente ai gambi, degli spicchi di patate o della cicoria.

Per la salute di ossa e cervello ecco un piatto unico con carciofi ripieni cotti in padella tipico della tradizione pugliese. Una leccornia da gustare sia a pranzo che a cena e da accompagnare con un buon bicchiere di vino rosso, magari un Negramaro o un Primitivo, anch’essi prodotti regionali d’eccellenza.

