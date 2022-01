In principio erano le app dei social, poi quelle della corsa e del controllo del peso. Infine, sono nate applicazioni di ogni genere e natura con lo scopo di semplificarci la vita o di avere agevolazioni di vario tipo. In effetti, avere una app che ci aiuti a tenere in ordine i conti bancari o a pagare dei bollettini è una comodità non da poco. Per questo, sempre di più useremo le applicazioni gratuite piuttosto che acquistarle negli store online dei nostri telefonini. Alcune di queste ci hanno cambiato la vita e non possiamo farne più a meno. Ma non solo per il controllo del peso e la corsa, queste 4 app potrebbero cambiare le nostre abitudini quotidiane.

Utili per le pulizie e per il mal di testa

L’uso continuo di applicazioni presenti sul nostro telefonino non ci stupirà se scopriremo che ne hanno inventata una per il controllo del mal di testa. Ebbene sì, d’ora in poi grazie a Migraine Buddy potremmo inserire i dati della nostra emicrania e cercare di comprenderne le cause. Infatti, potremmo monitorare quotidianamente le cause. Scoprire i fattori scatenanti e avere un eventuale feedback di un neurologo esperto con la voce ricerca.

Se invece siamo interessati ad avere un medicinale importante e urgente e non abbiamo il tempo di recarci in una farmacia possiamo rimediare subito con l’utilizzo dell’app Pharmap. Attraverso l’uso di questa applicazione potremmo cercare le farmacie di turno più vicine, cercare il medicinale adatto in base alla patologia, aggiungerlo alla nostra lista e acquistarlo online. Ci verrà recapitato all’indirizzo inserito.

Non solo per il controllo del peso e la corsa queste 4 app potrebbero cambiare le nostre abitudini quotidiane

MamaClean lavanderia a domicilio ci permetterà invece di avere un bucato sempre pulito e stirato. Sia che si tratti di camicie, lenzuola o altro basterà prenotare il ritiro a casa o in altra sede. Ci verrà recapitato dentro apposite confezioni, profumato e pronto all’uso. Potremmo scegliere tra diverse opzioni e usufruire di sconti e abbonamenti.

E se è la nostra macchina che vogliamo tenere pulita e in ordine non dobbiamo fare altro che rivolgerci a Mister Lavaggio. Noi potremo adoperarci a svolgere i nostri impegni o a rilassarci perché gli specialisti si dedicheranno al lavaggio dell’auto dove e quando vogliamo noi. Sarà sufficiente prenotare online il posto e l’ora in cui si desidera il servizio, scegliere l’opzione lavaggio esterno, interno e la sanificazione di vario tipo.