Fisico tonico e gambe top: ecco la ricetta di Helena Prestes, la nuova naufraga dell’Isola dei Famosi

Due settimane a partire da oggi, poi sarà Isola dei Famosi per tutti gli appassionati di reality. Molti di loro non vedono l’ora di ammirare i partecipanti alle prese con le prove più improbabili. Ovviamente, trionferà anche il voyeurismo di chi desidera ammirare queste star senza trucco e al naturale. Una di queste è una modella brasiliana già nota al grande pubblico. Scopriamo di chi si tratta.

Ilary Blasi, insieme al fido Alvin, condurrà anche l’edizione 2023, che, c’è da scommettere, terrà incollati agli schermi milioni di telespettatori. Appena terminato il Grande Fratello Vip con la vittoria della triestina Nikita Pelizon, ecco che l’Isola dei Famosi è pronta per partire lunedì 17 aprile.

Settimana scorsa è stato ufficializzato il cast, anche se potrebbero esserci delle novità dell’ultimo minuto, soprattutto per la volontà di Piersilvio Berlusconi di evitare una deriva troppo trash, che farebbe storcere la bocca ai pubblicitari, dopo quella del Grande Fratello appena concluso.

Tra le donne più attese, sicuramente la modella brasiliana Helena Prestes. Reduce dal successo di Pechino Express 2022, proprio in coppia con la Pelizon, si cimenterà sull’isola e vuole arrivarci preparatissima.

Chi è Helena Prestes

“Grinta e adrenalina allo stato puro”, così è stata descritta quando è stata annunciata la sua presenza per l’edizione 2023. Nata nel 1990 a San Paolo ha sfondato poco più che ventenne nel mondo della moda. Grande appassionata di basket sin da ragazzina, è alta 180 centimetri e le sue misure sono l’emblema della perfezione nell’immaginario collettivo del pianeta donna: 90-60-90 per 58 chilogrammi di peso.

Arrivata in Italia giovanissima, ha sfilato per i più grandi marchi, ritagliandosi un ruolo importante anche sui social, dove distribuisce i suoi consigli per rimanere in forma.

Fisico tonico e gambe top: Helena Prestes sbarca sull’isola

Innanzitutto è un’insegnante di yoga e crede fermamente in questa pratica. I suoi 82 mila followers su Instagram, destinati sicuramente ad aumentare con la partecipazione all’Isola, possono seguire tutte le sue esercitazioni. Certo, aiuta molto il fatto che alcune siano state svolte di fronte al mare brasiliano o in cornici comunque difficilmente replicabili nelle nostre case.

Tuttavia, Helena crede fermamente anche in un’alimentazione sana dove frutta e verdura hanno parte preponderante, oltre a bere più di 2 litri di acqua al giorno. Un esercizio fisico costante, svolto sin da ragazza, è il segreto per un fisico tonico e modellato.

Chi non avesse pratica ben difficilmente può imitare i suoi esercizi di yoga. Non bisogna, però, scoraggiarsi, perché esiste comunque la possibilità di tenersi in forma e di poter arrivare tonici alla prova costume, con dei movimenti più semplici che la stessa Prestes mostra nei suoi tutorial.

Gambe e glutei da modellare con tre serie di esercizi. La prima da svolgere mettendosi a quattro zampe e allungando contemporaneamente braccio destro e gamba sinistra e viceversa. La seconda, invece, sdraiandosi sul fianco destro e alzando al massimo la gamba sinistra tenendola tesa, per poi ripetere lo stesso movimento dalla parte opposta.

L’ultimo, invece, mettendosi sempre a quattro zampe, ma, questa volta, con i gomiti appoggiati a terra. Quindi, si cerca di spingere, alternandole, le gambe verso l’alto per stimolare la muscolatura del gluteo.

Fisico tonico e gambe top: ecco la ricetta di Helena Prestes, tra yoga ed esercizi più semplici, per prepararsi alla prova costume.