Come arredare un bagno piccolo, i 3 consigli di Paola Marella per renderlo accogliente e sfruttare lo spazio

Vuoi migliorare l’estetica del tuo bagno e ottimizzare lo spazio attorno? Nessun problema. Con le dritte della mediatrice immobiliare Paola Marella trasformerai la tua piccola stanza in un ambiente elegante e moderno. Ecco le sue idee e tre consigli da segnare all’istante.

Il bagno, ormai, non è più una semplice stanza da sfruttare solo per lavarsi e fare i bisogni. Molti lo vedono come il luogo in cui passare del tempo truccandosi e pensando alla beauty routine. È in pratica allo stesso livello del salotto, perciò merita un arredamento simile se non alla pari. E se pensi che il tuo sia troppo piccolo e impossibile da migliorare, ti sbagli. Con le dritte dell’arredatrice più famosa della TV otterrai in poco tempo una stanza perfetta.

Regola numero uno: mai esagerare!

Prima di addentrarci nei dettagli, la Marella ci ricorda una regola fondamentale su come arredare un bagno piccolo: meno è meglio. Ciò significa che troppi dettagli rischiano di confondere le idee e ingombrare ulteriormente il poco spazio a disposizione. Secondo la conduttrice milanese, l’attenzione va rivolta innanzitutto all’illuminazione. Le luci calde sono la scelta migliore, perché in grado di illuminare uniformemente tutto l’ambiente. L’ideale sarebbe installare dei faretti a incasso, che fanno il loro dovere senza ingombrare.

Passa quindi alle pareti: le tinte chiare sono preferibili ai toni scuri, poiché all’occhio rendono il posto più spazioso. Anche le tende davanti alla finestra dovrebbero avere una tonalità chiara, per consentire alla luce del giorno di filtrare. Completano l’opera dei sanitari sospesi e un lavandino in vetro, la cui trasparenza dà un tocco di classe al tutto.

Ecco come arredare un bagno piccolo partendo dal pavimento

Veniamo ai 3 consigli specifici che Paola Marella riporta per ottenere un bagno esteticamente impeccabile. Il primo riguarda la pavimentazione: qui l’esperta meneghina va controtendenza e ci consiglia un bel parquet. Infatti, suggerisce come questo rivestimento, al contrario del pensiero di molti, sia ideale. L’importante è scegliere delle specie vegetali resistenti all’umidità ed evitare il legno massiccio. Come alternativa facilmente gestibile e dal simile impatto visivo, si potrebbe puntare sul grès porcellanato con effetto legno.

La dritta successiva si sofferma sulla struttura delle pareti. Per la Marella la soluzione è la carta da parati vinilica. Questo tipo di rivestimento è perfetto per il bagno, in quanto resiste all’acqua e si può lavare con una spugnetta. Inoltre, non si dovrebbe nemmeno fare fatica nel posizionarla, visto che si applica in pochi passaggi. Anche in questo caso, ci sono comunque valide alternative. Le cementine sono ottime per rievocare lo stile vintage, mentre le piastrelle colorate rendono l’ambiente più vivace e dinamico.

L’ultimo punto su cui vuole porre attenzione la nota arredatrice riguarda un accessorio indispensabile per l’igiene personale. In un bagno di dimensioni ridotte, infatti, non può mancare una splendida doccia walk-in. Questa variante del classico box è eccezionale in caso di carenza di spazio. Si tratta di una struttura che si integra perfettamente con la stanza, grazie a un’unica parete in cristallo e il piatto a filo pavimento. La mancanza di dislivello e l’aspetto “open” la rendono allo stesso tempo elegante e funzionale.