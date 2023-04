Ricci morbidi, definiti e composti. Ecco come fa Antonella Clerici ad averli proprio così e belli voluminosi evitando l’effetto crespo

Per avere una bella chioma piena di ricci morbidi e ben definiti è importante saperli trattare. I capelli ricci meritano le giuste accortezze, dal lavaggio all’asciugatura, senza dimenticare l’applicazione di prodotti specifici.

I capelli sono una parte del corpo a cui le donne dedicano grandi cure ed attenzioni. Averli sempre in ordine, infatti, è un’ottima garanzia per dare una bella immagine di sé. Chi ben si destreggia con spazzole, phon, piastre e altri attrezzi del mestiere, riesce a cambiare piega molto spesso, anche ogni giorno. Da sempre, in fatto di capelli, le donne non si accontentano mai: chi li ha ricci li vorrebbe perfettamente lisci, e viceversa. In questo articolo ci occuperemo proprio dei capelli ricci.

Una bella chioma folta è molto appariscente. Tuttavia, bisogna saperla gestire per evitare l’effetto crespo ed arruffato. Un personaggio pubblico simbolo dei capelli ricci è la prorompente Antonella Clerici, da anni la protagonista dei programmi di cucina che, all’ora di pranzo, entra nelle case degli italiani. Simpatica e ricca di vitalità, la sua boccolosa chioma bionda costituisce proprio il suo tratto distintivo.

Ricci morbidi, definiti e composti: i segreti di styling di Antonella Clerici

Se si hanno i capelli ricci definiti è fondamentale avere una buona base di taglio. Per questo è molto importante affidarsi ad un valido parrucchiere in grado di studiare la forma e il volume più giusti all’acconciatura, tenendo conto della particolare texture del capello. Lavare i capelli ricci, poi, richiede alcune accortezze. Anzitutto, occorre usare prodotti specifici e mai usare l’acqua troppo calda, in quanto spegnerebbe le lucentezza, creando un terribile effetto crespo.

Dopo lo shampoo, i capelli ricci vanno tamponati con una salvietta di spugna morbida. Mai strizzati o strofinati troppo vigorosamente. Evitare anche di tenerli avvolti nel classico turbante; in questo modo, infatti, la chioma voluminosa si appiattirebbe.

Dopodiché, pettinare i capelli ricci da bagnati usando un pettine a denti larghi. Una volta fatto ciò, per avere ricci morbidi, definiti e composti, occorre applicare una crema disciplinante o un altro prodotto consigliato dal proprio parrucchiere di fiducia. Per quanto riguarda la frequenza, i capelli ricci non vanno lavati spesso: di media, 2 volte la settimana.

Come asciugare i capelli ricci per evitare l’effetto crespo

Per definire i nostri ricci, e soprattutto per conferire alla chioma il giusto volume, la fase dell’asciugatura è molto importante. Si consiglia di utilizzare il diffusore e di impostare una temperatura del phon medio bassa. Durante la prima fase di asciugatura, procedere a testa in giù per dare più volume alla chioma. In estate, è anche possibile far asciugare i capelli ricci in maniera naturale: così facendo otterrete delle bellissime onde effetto “wavy”.

Infine, vediamo come sistemare i ricci la mattina appena svegli. Dopo il riposo notturno, infatti, perdono voluminosità e definizione. Il sistema più pratico ed efficace consiste nel bagnare leggermente i capelli con una mousse, una crema o un olio leggero. Tali prodotti servono infatti per definire e dare la forma ai ricci, e al tempo stesso dare sostegno. L’olio di argan, ad esempio, dona lucentezza e nutre. Ad ogni modo, per trovare la tipologia di prodotto più adatta per la propria capigliatura, bisogna farsi consigliare da un esperto parrucchiere e fare delle prove. Su alcuni capelli, infatti, alcune creme ed oli possono risultare troppo pesanti, con un conseguente antiestetico effetto finale.