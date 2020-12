Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Un’alimentazione equilibrata e variegata permette di avere un corpo energetico e in salute. Non solamente i muscoli godono del nutrimento fornito dal cibo. Anche il cervello preserva le sue funzioni e le potenzia grazie all’alimentazione. Esistono degli alimenti che combinati tra loro hanno un risultato incredibile sul corpo umano. Un esempio è l’unione di mandorle e rosmarino. Questi due cibi, se combinati insieme sono in grado di migliorare la memoria.

Quest’ultima è una funzione primaria del cervello: capace di registrare il passato e riportarlo alla luce quando è necessario. All’inizio della propria vita le capacità della memoria hanno un grande potenziale. Con l’andare degli anni questa capacità potrebbe diminuire.

Allenare e stimolare la memoria permette di preservarla nel tempo. Al contempo, anche l’alimentazione influisce fornendo i nutrienti giusti per il suo funzionamento.

Allora, per la memoria che vacilla ecco due ingredienti naturali per rinvigorirla.

Aiutare la memoria

La ragione per cui l’unione di mandorle e rosmarino aiuta a preservare la memoria risiede nelle proprietà di ciascuno.

Le mandorle contengono una sostanza, chiamata fenilalanina, che assiste il cervello a produrre la dopamina. Questa è un neurotrasmettitore che permette il movimento, il piacere, ma anche la memoria. Inoltre, gli acidi grassi buoni contenuti nelle mandorle sono amici del sistema nervoso e del cervello.

Ancora, le mandorle sono un serbatoio di proteine, carboidrati, vitamine, sali minerali e degli 8 amminoacidi fondamentali per il corretto funzionamento del corpo. Il consumo di mandorle permette anche di controllare gli sbalzi di umore e la depressione.

A tutte le fantastiche proprietà delle mandorle si aggiungono quelle del rosmarino. L’odore di quest’erba aromatica, secondo uno studio condotto dalla Northumbia University di New Castle, aumenterebbe la capacità di memorizzare del 60%.

A quanto pare il profumo del rosmarino aiuta a ricordare fatti quotidiani ma anche ricordi importanti del passato. Pare che annusare il rosmarino stimoli la mente astratta e la proiezione nel futuro.

Per far sì che mandorle e rosmarino agiscano insieme si può usare questa ricetta.

Ingredienti:

2 tazze di mandorle;

1 cucchiaio di olio di cocco;

1 cucchiaio di rosmarino fresco tritato;

¾ di sale marino;

un pizzico di pepe di Cayenna.

Procedimento

Preriscaldare il forno a 170°C. In una ciotola unire tutti gli ingredienti insieme e mescolare bene. Disporre le mandorle condite su una placca con della carta forno. Cuocerle per 20 minuti.

Una volta cotte le mandorle dovranno essere lasciate raffreddare prima di gustarle. Per la memoria che vacilla ecco due ingredienti naturali per rinvigorirla: i benefici sulla memoria si presenteranno se il consumo sarà regolare e giornaliero. Comunque è bene non esagerare con la quantità di mandorle che sono molto caloriche.

Oltre alla memoria, si avvertiranno benefici legati all’umore e all’abbassamento dello stress.