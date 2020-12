Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Se si ha voglia di qualcosa di sfizioso, ma si ha una dispensa semivuota ecco la ricetta che può svoltare la giornata a tutti. Oggi proponiamo la più semplice delle ricette che però con l’aggiunta di un elemento diventa veramente gustosa e particolare.

Oggi presentiamo il modo per preparare con estrema facilità, e in pochissimo tempo, un primo piatto semplicissimo e gustoso da preparare in pochi minuti. Precisamente oggi spieghiamo in dettaglio come preparare gli spaghetti con tonno e menta.

Gli ingredienti per quattro o cinque persone

Gli ingredienti necessari per questo piatto sono i seguenti:

a) una cipolla bianca di medie dimensioni;

b) 500 grammi di pasta, preferibilmente spaghetti;

c) una confezione di passata di pomodoro;

d) una scatoletta di tonno sott’olio;

e) menta fresca o esiccata, quanto basta.

Come prepararlo

Iniziamo con l’affettare molto finemente la cipolla. Prendere, quindi, una pentola e riempirla di olio e inserire la cipolla. Farla dorare per un paio di minuti e poi inserire la passata di pomodoro. Mettere il fuoco medio in modo da farla addensare bene.

Aprire una scatoletta di tonno e sgocciolarlo adeguatamente e, dopo averlo sbriciolato, metterlo in padella. Girare con un mestolo di legno. Lavare la menta, sminuzzarla e aggiungerla alla salsa. Assaggiare e aggiustare di sale e pepe se necessario.

Mettere a bollire l’acqua salata per la pasta. Buttare gli spaghetti e scolarli, mettendoli poi direttamente a saltare nella padella. Et voilà, ecco pronto un piatto molto semplice e gustoso.

Oggi abbiamo svelato la ricetta per preparare un primo piatto semplicissimo e gustoso da preparare in pochi minuti. Consigliamo di consultare altri articoli dedicati ai primi piatti. Ad esempio sul sito si può trovare un approfondimento che spiega come preparare in pochi minuti un piatto facile, veloce ma estremamente gustoso: la pasta con bottarga e zucchine. Basta cliccare qui.