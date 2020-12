Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Non si corre, anzi, si rallenta man mano che passano le ore. Tanto da arrivare, al solito giro di boa delle 14, ad un passivo che, in alcuni casi, è anche pesante. Come per il Dax. Il motivo resta un vaccino che, per quanto autorizzato ora anche dall’FDA USA, non riesce a mantenere vivi gli entusiasmi e le aspettative createsi sui mercati azionari. Si tratta nello specifico del vaccino Pfizer che vede tolto uno degli ultimi ostacoli per l’approvazione definitiva. Per il momento la fiducia nei vaccini non convince le Borse. L’unico che sembra avvantaggiarsi in modo concreto di questa novità è il petrolio, tornato nuovamente in corsa con una quotazione che supera i 47 dollari al barile.

I mercati internazionali

Rosso diffuso un poco su tutte le piazze di scambio con l’Europa che arriva a dover fare i conti con un Dax a -1,5% non più tardi delle 14.20. Non vanno meglio le cose in Francia con un -0,8% sul Cac 40. Stessa musica in Gran Bretagna dove il Ftse 100 di Londra arriva a perdere lo 0,6%. Non promettono bene nemmeno i futures. A Wall Street, quando mancano pochi minuti alle 14.30, i tre indici maggiori si attestano tutti su -0,7%.

I rating a Piazza Affari

Anche Piazza Affari segna rosso, il che conferma il fatto che la fiducia nei vaccini non convince le Borse. Ma anche che la BCE non ha entusiasmato gli operatori. Alle 14.30 l’indice italiano arriva a registrare un passivo dell’1%. Sul fronte dei rating è da segnalare il report di Banca Akros che offre un rating accumulate su titoli come Atlantia (17 euro), Biesse (19 euro), Ferrari (MIL:RACE)(200 euro), Interpump (41 euro), Moncler (50 euro) e Rai Way (6,30 euro).

Gli eventi più importanti nel calendario

Agli orari prefissati si può consultare il calendario macroeconomico per leggere l’esito dei dati macroeconomici pubblicati. Tra i dati macroeconomici pubblicati oggi è da citare la produzione industriale italiana che a ottobre si riprende, m/m, rispetto al -5,1% di settembre.