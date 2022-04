Per la festa della mamma prepariamo questa torta con la panna, il Pan di Spagna e un frutto di stagione succoso che piacerà anche ai bambini

Molto spesso le feste ci mettono davanti l’occasione giusta per cimentarci in cucina, con la preparazione di qualcosa di speciale. La prossima in vista è la festa della mamma, che si potrebbe celebrare degnamente non solo omaggiando le festeggiate, ma preparando per loro qualcosa con il cuore. L’ideale in questo caso è un dolce dall’aspetto molto vivace, che suggerisce felicità e soprattutto voglia di assaggiarlo.

Per la festa della mamma prepariamo questa torta ideale, realizzata con tanta dolcezza grazie alla panna, morbida per merito del Pan di Spagna e colorata da un frutto di stagione irresistibile e succoso come la fragola.

La ricetta è molto facile e veloce poiché invece di realizzare il Pan di Spagna useremo i dischi già pronti, che si possono acquistare facilmente presso la corsia dei preparati per dolci al supermercato. Si tratta inoltre di un dolce freddo che non necessita della cottura in forno. Per realizzarlo avremo bisogno di questa lista di ingredienti:

500 ml di panna da montare;

1 busta di dischi di Pan di Spagna;

500 g di fragole;

1 limone;

1 bustina di vaniglia;

150 g di zucchero.

Per preparare la torta iniziamo a riempire di acqua un pentolino, aggiungervi lo zucchero e la bustina di vaniglia. Sbucciamo il limone e mettiamo nel pentolino la scorza intera. Accendiamo il fornello e, quando notiamo lo zucchero sciolto, spegniamo. Lasciamo raffreddare e teniamo da parte.

Prendiamo il primo disco di Pan di Spagna, mettiamolo su un piatto e ricopriamolo con il preparato di zucchero e vaniglia, togliendo la scorza di limone e aiutandoci con un cucchiaio. Montiamo la panna a neve e iniziamo a spalmarla sul disco con il dorso di un cucchiaio. Prendiamo le fragole, laviamole, eliminiamo i piccioli e tagliamole a pezzetti, che adageremo sul disco ricoperto di panna.

Appoggiamo quindi sopra il secondo disco e ripetiamo le operazioni. Usiamo tutti i dischi e, in finale, ricopriamo la base di panna. Decoriamo la superficie con qualche bella fragola intera e mettiamo in frigo mezz’ora. Trascorso il tempo, serviamo la torta per la festa della mamma a sorpresa, alla fine del pranzo, quando è il momento del caffè.

