Quest’azienda cerca 700 professionisti da assumere entro l’estate e si tratta di lavori che saranno molto richiesti in futuro

Nell’estate di 2 anni fa, la Commissione europea lo ha dichiarato a chiare lettere all’interno del Next Generation UE. La comunità europea (ma anche il resto del Mondo) è attesa da una triplice transizione: ambientale, digitale e generazionale. Pertanto il futuro, anche quello lavorativo, ruoterà molto attorno a questi 3 pilastri chiave.

Tenendo a mente queste considerazioni si comprendono meglio alcune dinamiche occupazionali.

Giusto per fare un esempio, prendiamo il caso del piano assunzioni di Kyndryl, una società informatica nata di recente dallo spin off di IBM. È quotata al NYSE e ha sede a New York e nello specifico eroga servizi per la trasformazione digitale.

Ora, quest’azienda cerca 700 professionisti da assumere entro l’estate, ossia circa 15 assunzioni a settimana. L’obiettivo è di irrobustire notevolmente l’organico e aumentare del 30% gli ordini del 2022. Si tratta di piani operativi svelati dallo stesso Presidente, Paolo Degli Innocenti, nel corso di recenti dichiarazioni rilasciate all’Ansa.

Le aree d’attività e i profili richiesti da quest’azienda entro l’estate

Gli ambiti di attività presidiati dalla tech company sono il Cloud, il digital workplace, mainframe, application data e A, security e resilience, network e hedge. Scorrendo invece la lista dei “Jobs in Italy” presente sul portale aziendale troviamo gli IT specialist Unix, gli IT Architect, gli IT project manager e tanti altri.

In buona sostanza il minimo comune multiplo delle posizioni vacanti rimanda all’universo informatico. Non conosciamo le retribuzioni proposte dall’azienda, ma sappiamo da un’altra indagine che i laureati informatici sfiorano i 2mila euro netti mensili.

Kyndryl in Italia ha 4 sedi operative sparse nel Centro-Nord, ossia Roma, Milano, Genova e Torino. Attualmente l’azienda dà lavoro a 1.600 professionisti ma si tratta di un numero destinato a gonfiarsi.

Consigliamo quindi ai Lettori interessati di visitare la sezione “Lavora con noi” dell’azienda e farsi un’idea precisa dei posti vacanti. Poi di redigere un cv semplice, completo e veritiero e di inoltrarlo all’azienda, magari corredandolo di una lettera motivazionale e/o di presentazione.

Quest’azienda cerca 700 professionisti da assumere entro l’estate e si tratta di lavori che saranno molto richiesti in futuro

Al netto del piano assunzioni di Kyndryl, l’universo Internet è e sarà sempre più il futuro, anche nel Mondo occupazionale. In tanti sognano di diventare influencer o calciatori da grandi, ma tra i lavori più pagati del futuro troviamo molte mansioni legate all’informatica.

Il discorso vale soprattutto per i più giovani, per i quali si prospetta un bivio alquanto interessante e affascinante. Ossia accettare la sfida e investire in tanta formazione scolastica e sul campo, oppure gettare la spugna e vestire i panni dello spettatore. Ma del successo altrui.

