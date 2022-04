In genere prepariamo una torta quando a tavola vogliamo servire qualcosa di speciale, alla fine del pranzo, per concluderlo degnamente. Oppure vogliamo offrirne un pezzo agli ospiti all’ora del tè. Un classico sono poi le torte per festeggiare il compleanno, più elaborate e arricchite di fiori di zucchero, frutta e riccioli di panna.

C’è però un dolce che non tramonta mai e viene apprezzato in ogni occasione, dalla merenda alla festa. Si tratta della torta al cioccolato. Amata sia dai grandi che dai piccini, la torta al cioccolato è sempre una delizia irrinunciabile.

Le ricette per prepararla in ogni sua variante sono tante, ma forse non tutti conoscono questa, la cui particolarità riguarda la cottura. Non tutti sanno che questa torta al cioccolato si può sfornare senza usare lo strumento più comune che in genere si adopera per cuocerla, ossia il forno. Possiamo infatti preparare il nostro dessert e cuocerlo nella friggitrice ad aria.

Sembra incredibile, eppure un piccolo elettrodomestico che parrebbe adibito solo a preparare patatine, pesce e crocchette, può essere adoperato per la cottura dei dolci.

Gli ingredienti per preparare una torta al cioccolato cotta nella friggitrice ad aria sono:

6 cucchiai di farina 00;

1 cucchiaio di cacao amaro in polvere;

1 cucchiaio di marmellata di albicocche;

100 g di zucchero;

1 cucchiaio di burro;

1 uovo;

sale q.b.

Non tutti sanno che questa torta al cioccolato si può cuocere senza il forno in un modo inaspettato

Per iniziare preriscaldiamo la friggitrice ad aria a 160°C. In una ciotola e con l’aiuto di uno sbattitore elettrico, amalgamiamo il burro con lo zucchero, al fine di dare origine a un composto cremoso. Aggiungiamo il cucchiaio di marmellata, rompiamo l’uovo e mescoliamo. Addizioniamo la farina setacciata con il cacao, un pizzico di sale e mescoliamo il tutto con cura.

Versiamo ora il composto in un recipiente adatto alla cottura della torta nella friggitrice ad aria. Allo scopo è ideale un cestello da torte con manico. Dobbiamo imburrarlo, quindi versarvi dentro la pastella preparata.

Livelliamo l’impasto con il dorso di un cucchiaio pulito, quindi mettiamo nel cestino della friggitrice il cestello da torte. Cuociamo per 20 minuti e, allo scadere del tempo, preleviamo il cestello dal cestino. Lasciamo raffreddare, sformiamo e mettiamo in un piatto la nostra torta al cioccolato appena uscita dalla friggitrice ad aria.

Se vogliamo, possiamo completare l’opera spolverizzando la superficie del dolce con lo zucchero a velo.

