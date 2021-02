Se la cena o il pranzo prevedono un perfetto menu a base di pesce, è opportuno portare a tavola del limone affettato. Gli ospiti potrebbero scegliere di spremerne il succo sul pesce, per gustarlo ancor più saporito e fresco.

Ma come presentare il limone senza che questo appaia gettato sul tavolo senza un apparente senso? Con questi metodi di taglio, ecco risolto l’imbarazzo di portare un limone a fette sul tavolo quando ci sono ospiti.

Taglio a stella

Uno dei modi indubbiamente più scenografici di portare a tavola un limone consiste nel tagliarlo a stella. Basterà utilizzare un coltello appuntito e praticare una sorta di “zig zag” lungo tutta la circonferenza centrale del limone. Esercitando una leggera pressione, afferrare le due metà del limone e ruotarle in versi opposti per separarle.

Taglio a spirale

Il secondo metodo è il taglio a spirale e, per praticarlo, basta tagliare il limone in fette molto sottili. Poi, praticare un’incisione partendo dal centro di ogni singola fetta, verso un lato esterno.

È come disegnare una sorta di raggio immaginario di una circonferenza. Poi ruotare la fetta di limone su se stessa per ottenere la spirale.

Per non sporcare le dita

Per agevolare ancor più il compito degli ospiti durante una cena a base di pesce, ecco un altro fondamentale rimedio. Questo serve a tagliare il limone perfettamente, per evitare che l’ospite possa sporcarsi le mani con il suo succo.

Per farlo, tagliare via la parte superiore e quella inferiore del limone. Poi tagliarlo in tre parti e poi di nuovo a metà. Questo servirà a far sì che le dita restino sempre sulla buccia e ovviamente a ottenere un taglio grazioso. Ecco risolto l’imbarazzo di portare un limone a fette sul tavolo quando ci sono ospiti.

Taglio a fiore

L’ultimo modo è più una decorazione che un metodo per gustare il succo del limone. Questa è però molto scenografica e può abbellire pietanze di ogni tipo. Bisognerà lavare accuratamente la buccia di limone e ricavarne una striscia molto lunga.

Arrotolare la striscia su se stessa per dar forma a una rosa. Consigliamo di bloccare il finto fiore con uno stuzzicadenti. Questo è un modo grazioso di abbellire una grigliata di mare o una gustosa frittura di pesce.