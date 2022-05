Li ameremo sia a 30 che a 50 anni questi colori protagonisti dell’estate che risaltano l’incarnato e fanno apparire più giovani

Manca meno di un mese all’arrivo ufficiale dell’estate, ma è come se già fosse entrata prepotentemente. Nel campo della moda, le collezioni estive vengono lanciate in anticipo e abbiamo avuto modo di vedere quali tendenze ci accompagneranno durante i prossimi mesi.

Per esempio, abbiamo assistito ad un vero ritorno al passato. Non è la prima volta che i più affermati stilisti riprendono le tendenze passate di maggiore successo per riproporle. È successo con le scarpe più comode di sempre, in una versione rivisitata, direttamente dagli anni ’90.

La rivisitazione in chiave moderna ha interessato soprattutto il colore. Andando incontro alle esigenze della società, nonché ai trend estivi, gli stilisti si sono soffermati su questo cambiamento, rispetto al passato. Infatti, nonostante il bianco sia il colore estivo per eccellenza, l’estate 2022 “si colora” di nuove sfumature, sgargianti e audaci.

Questa scelta non è ricaduta solo sulle scarpe, ma sull’abbigliamento in generale. Se abbiamo avuto modo di girare per i centri commerciali, avremo sicuramente notato come le vetrine somiglino a delle tavolozze di un pittore.

Vi è un tripudio di colori accesi, accostati tra loro che, in un primo momento, possono sembrare un’accozzaglia senza alcun senso. Tuttavia, questi abbinamenti rappresentano la vera tendenza dell’estate 2022. Scopriamo, dunque, quali sono i colori che ci accompagneranno durante la bella stagione.

Audacia e vivacità

Sono queste le caratteristiche che trasmettono i colori dell’estate 2022. Li ameremo sia a 30 che a 50 anni, poiché ringiovaniscono e mettono in risalto la nostra carnagione. I colori che andranno di moda saranno il fucsia, il magenta, il rosa candy, il turchese, il blu elettrico, il verde bosco e il giallo senape.

Colori accesi, che esprimono allegria e tenacia. Tuttavia, saranno gli abbinamenti tra questi colori a rappresentare il nuovo trend. Infatti, molte vip, sui loro profili social così come in TV, stanno sponsorizzando il nuovo accostamento blu e fucsia.

Due colori sgargianti che, a primo acchito, potremmo non vedere bene abbinati insieme. Invece, con uno sguardo più attento, li adoreremo. Un possibile abbinamento potrebbe essere un completo fucsia con un top e delle décolleté blu.

Questi colori ci illumineranno il viso ed esalteranno l’incarnato, oltre a farci sembrare molto giovanili. Un altro abbinamento che vedremo nelle vetrine potrebbe essere il blu con il giallo, magari accostando anche il bianco. Per esempio, giacca blu, top bianco, pantaloni gialli, richiamando il bianco anche negli accessori.

Insomma, è tempo di cambiare e abbandonare i soliti beige e nero. Andiamo incontro alla moda, trasformiamo il nostro guarda roba e, soprattutto, valorizziamoci.

