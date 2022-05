Con le temperature che aumentano e l’estate sempre più vicina viene voglia di consumare piatti di pesce freschi e sfiziosi. Le insalate di gamberetti, di pesce spada o di polpo sono tutte utilissime per raggiungere questo scopo.

Se cucinato correttamente, il polpo non ha un sapore gommoso, anzi. Si tratta di gusti sempre freschi e saporiti, perfetti anche da consumare comodamente in spiaggia. Ma cosa aggiungere al polpo per renderlo irresistibile e quali ingredienti mettere nella sua insalata? Possiamo cucinarlo non solo con le patate o alla luciana, ma in tantissimi modi diversi.

La selezione d’idee che segue racchiude tanti incredibili abbinamenti culinari da sperimentare subito.

Prima qualche utile consiglio

Aromi e profumi sanno sicuramente fare la differenza in preparazioni di questo tipo. Verdure come le carote o il sedano impreziosiscono il gusto del polpo. Gli odori come aglio e cipolla, invece, hanno bisogno solamente di essere correttamente dosati, senza cadere negli eccessi.

Un piccolo trucco per ottenere il massimo sapore dal polpo? Consiste proprio nell’aggiungere carote, cipolle, prezzemolo, aglio e pepe in grani direttamente nell’acqua di cottura. La cipolla è anche utilissima se aggiunta nell’acqua di cottura delle fave.

Anche la cottura è importantissima, perché un polpo cotto troppo o troppo poco potrebbe risultare gommoso. In genere, per un chilogrammo di polpo occorrono 20 minuti di cottura. Lasciarlo raffreddare nella sua stessa acqua di cottura per 2 ore è un’altra mossa furbissima.

Quali sono i 5 modi di cucinare il polpo all’insalata in modo veloce con pochi ingredienti semplici che lo rendono gourmet

La prima idea di ricetta che rende il polpo all’insalata incredibilmente fresco è con un condimento di arance e finocchi. Possiamo decidere anche di renderla più ricca aggiungendo delle patate precedentemente lessate;

l’insalata di polpo con rucola e olive nere può rappresentare tanto un secondo che un gustoso antipasto. In questo caso è importantissimo usare la rucola fresca e, eventualmente, è possibile aggiungere dei pomodorini per dare colore;

un classico della cucina: insalata di polpo con limone e prezzemolo. Nulla di più semplice e veloce;

la variante con avocado e pomodorini, poi, è la ricetta che è impossibile perdersi quest’estate;

gli amanti dei legumi, invece, impazziranno per l’insalata di polpo con ceci, limone, prezzemolo, olio e menta.

Ecco, dunque, i 5 modi di cucinare il polpo all’insalata.

