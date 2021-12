Per iniziare il cenone di Natale in maniera strepitosa è questo l’antipasto perfetto pronto in 15 minuti

L’antipasto è un modo piacevole per iniziare pranzi e cene di feste ed eventi importanti. Ha un vero e proprio ruolo d’intrattenimento. Infatti non serve solo a stimolare l’appetito, ma anche a promuovere lo spirito di convivialità tra i commensali.

È sicuramente la pietanza più sfiziosa e divertente da preparare. Non occorre essere grandi chef, basta avere una buona dose di fantasia e creatività. Si può giocare con colori e sapori, l’importante è fare attenzione agli accostamenti e alla presentazione.

Durante le feste natalizie un ingrediente che non manca quasi mai è il salmone. Si presta a ricette facili e veloci, ma nello stesso tempo sfiziose e scenografiche. Si possono realizzare tartine, sfogliatelle, rotolini e torte rustiche.

Per iniziare il cenone di Natale in maniera strepitosa è questo l’antipasto perfetto pronto in soli 15 minuti

La tartare di salmone e avocado è un’idea raffinata, fresca e leggera che tutti apprezzeranno.

Gli ingredienti sono 600 g di salmone fresco, 1 avocado di medie dimensioni, 1 mazzetto di erba cipollina, 1 rametto di finocchietto selvatico, il succo di ½ lime o limone, 2 cucchiai di olio extravergine di oliva, sale, pepe.

Per preparare la tartare di salmone e avocado bisogna innanzitutto togliere con una pinzetta eventuali lische dal filetto di salmone. Con un coltello a lama stretta e lunga togliere la pelle, quindi tagliare il salmone a fettine di circa ½ cm di spessore e poi a cubetti regolari.

Pelare l’avocado, privarlo del nocciolo e tagliare la polpa a cubetti delle stesse dimensioni del salmone.

Riunire il salmone e l’avocado in una ciotola e condirli con l’olio, il succo di lime, una presa di sale e una macinata di pepe. Profumare con l’erba cipollina e il finocchietto spezzettati e mescolare.

Aiutandosi con un coppapasta rotondo di circa 8 cm di diametro distribuire la tartare di salmone e avocado nei piatti. Compattarla delicatamente con un cucchiaio, sfilare l’anello e servire subito.

La tartare di salmone e avocado è una ricetta facile e veloce da realizzare, soprattutto con del pesce già pronto per il consumo a crudo.

In caso contrario, per prevenire l’infestazione da anisakis, bisogna tenere il pesce in congelatore a -18°C per almeno 4 giorni e poi, prima di mangiarlo, scongelarlo lentamente in frigorifero. Tuttavia sono sempre di più le pescherie che vendono pesce già abbattuto e pronto da mangiare.

Ecco delle alternative più veloci

I profiteroles salati si preparano farcendo dei bignè con una mousse a base di formaggio caprino, scorza e succo di limone, sale, un filo d’olio extravergine e timo. Una volta pronti, andranno serviti con dei pezzetti di salmone per renderli più scenografici.

In alternativa, con la stessa mousse si possono farcire una o due fette di salmone a testa, che bisognerà arrotolare realizzando dei piccoli involtini. Si potranno servire con un filo d’olio e prezzemolo tritato oppure con pepe rosa e fettine di limone.