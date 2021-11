Per gustare degli ottimi bignè dolci o salati ecco 3 ricette super golose da leccarsi i baffi

I bignè sono delle sfiziosissime preparazioni di pasta choux con un involucro sottile e leggero, resistente e friabile che si sposa meravigliosamente con ogni tipo di ripieno, dai soffici finger food salati ai dolci ripieni di golose farciture. Sono versatili e si possono preparare, anche in anticipo, per un buffet, un aperitivo o come antipasto per un pranzo o una cena più importante. Manca ormai poco a Natale e sicuramente è il caso di provare nuove farciture, da riproporre durante le feste. Per gustare degli ottimi bignè dolci o salati ecco, quindi, 3 ricette super golose da leccarsi i baffi.

La pasta choux

La pasta choux è una ricetta base fatta di pochi e semplici ingredienti. Il procedimento per realizzarla è, però, molto delicato e, per una perfetta riuscita, occorre rispettare tutte le fasi della lavorazione. Sono necessari: 150 ml di acqua, 100 g di burro, 150 g di farina, 5 uova medie, un pizzico di sale.

In una pentola mettere acqua, burro e sale. Al primo bollore versare la farina setacciata e mescolare velocemente con un mestolo di legno. Bisogna ottenere una palla senza grumi. Una volta intiepidita mettere un uovo alla volta. Non aggiungere il successivo se il primo non sarà completamente assorbito. Una volta ottenuto un impasto morbido e consistente, trasferirlo in una sac à poche per realizzare i bignè. Cuocerli in forno preriscaldato a 200° per circa 20 minuti, quando saranno gonfi, abbassare la temperatura a 180° e lasciarli per altri 5 minuti. Una volta cotti, aprire lo sportello e farli raffreddare completamente.

La prima ricetta sono i bignè ai funghi. Gli ingredienti sono: 300 gr di funghi champignon, 200 ml di latte, 20gr di farina 00, 20 gr di burro, 20 gr di parmigiano grattugiato, 10 bignè, uno spicchio d’aglio, prezzemolo, sale, pepe, olio e noce moscata q.b.

Pulire bene i funghi, affettarli e cuocerli con olio e aglio. Una volta raffreddati, tritarli grossolanamente e aggiungerli con il parmigiano alla besciamella, precedentemente preparata con burro, farina, latte e noce moscata. Regolare di sale e pepe e mescolare il tutto. Tagliare i bignè a metà e farcirli con la crema ai funghi.

La seconda ricetta prevede i bignè con crema al formaggio e salmone. Gli ingredienti sono: 30 bignè, 250 gr di salmone affumicato, 200 gr di ricotta vaccina, 200 gr di formaggio spalmabile, aneto q.b.

Mettere in una ciotola ricotta e formaggio, schiacciarli e mescolarli per ottenere un composto liscio e omogeneo. Sminuzzare il salmone e aggiungerlo alla crema. Tagliare i bignè a metà, farcirli e decorarli con un ciuffetto di aneto.

Infine i bignè con crema di nocciole. Per la crema di nocciole gli ingredienti sono: 300 ml di latte, 90 gr di zucchero, 30 gr di pasta di nocciole, 25 gr di maizena, 3 tuorli e sale q. b.

Sbattere i tuorli con lo zucchero e unire la maizena. Versare il composto nel latte, scaldato precedentemente, affinché si addensi. Dopo, aggiungere la pasta di nocciole per ottenere una crema omogenea, che va fatta raffreddare con la pellicola a contatto. A questo punto farcire i bignè, farli riposare un’ora in frigo e poi spolverizzarli con lo zucchero a velo.