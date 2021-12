Maglioni, guanti e sciarpe di lana sono tra gli alleati più preziosi in assoluto per aiutarci ad affrontare la stagione fredda. Spesso li preferiamo a materiali sintetici perché sono più caldi e più traspiranti, oltre che più durevoli. Purtroppo però, i capi in lana presentano anche una sfida quando si tratta di lavarli. A molti sarà capitato il disastroso inconveniente di un maglione infeltrito, che sembra essersi rimpicciolito di molte taglie. In questi casi, molti disperano e pensano che il capo sia ormai da buttare. Ma non è così, in realtà esiste un semplicissimo rimedio della nonna che ci può aiutare a riportare un maglione infeltrito al suo stato originale. Basta usare un prodotto di scarto della cucina che spesso buttiamo via senza sapere che può avere delle proprietà straordinarie. Vediamo di che cosa si tratta.

Non tutti sanno che questo scarto della cucina è preziosissimo per rimediare a un maglione infeltrito

Ma di quale scarto della cucina stiamo parlando? Si tratta dell'acqua di cottura dei fagioli. Proprio così: sembra incredibile ma l'acqua di cottura dei fagioli può aiutarci a salvare un maglione o un capo di lana se abbiamo sbagliato lavaggio. L'acqua di cottura dei fagioli, infatti, aiuta a distendere e ammorbidire le fibre di lana, e quindi a riportare il nostro amato maglione alle sue dimensioni originali. Un vero rimedio incredibile nascosto in un luogo improbabile.

Mettiamo in ammollo il capo nell’acqua di cottura dei fagioli

Utilizzare l’acqua di cottura dei fagioli per rimediare a un maglione infeltrito è semplicissimo. In una bacinella, mettiamo l’acqua di cottura dei fagioli e mezzo misurino di normale detersivo per capi in lana. Poi, immergiamo il capo infeltrito. In caso il liquido non basti, aggiungiamo dell’acqua fredda. Lasciamo il capo in ammollo per almeno 4 o 5 ore, o meglio ancora tutta la notte.

Una volta trascorso questo tempo, possiamo risciacquare il capo rigorosamente a mano in acqua fredda o appena tiepida, per riportarlo al suo stato originale.

Per dare al nostro capo in lana un odore più gradevole, possiamo aggiungere alla bacinella poche gocce del nostro olio essenziale preferito.

È anche preferibile lavare i capi in lana sempre a mano e in acqua non troppo calda per evitare l’infeltrimento.

