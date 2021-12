Che bello avere una casa colorata e tutta decorata a modo per Natale. La festa più attesa si avvicina inesorabilmente e dovremo farci trovare preparati per l’occasione.

Se non abbiamo ancora pensato a come agghindare l’interno, ecco 3 idee originali e creative per addobbare casa in vista delle feste. Anche l’esterno della casa, però, andrebbe rivisto.

E cosa c’è di più bello che avere una porta decorata a tema con cui accogliere gli ospiti nel migliore dei modi? A questo proposito siamo soliti pensare a una bella ghirlanda da esporre fuori. Ma se siamo stanchi di optare tutti gli anni per i soliti addobbi noiosi, sappiamo che ci sono delle alternative fai da te carinissime.

Non a caso, vogliamo proprio proporre qui alcune soluzioni originali e semplici da realizzare. Basta con la solita ghirlanda monotona, ecco 3 idee natalizie fai da te per decorare splendidamente la porta di casa.

Un sorprendente cerchio da ricamo natalizio

Potrebbe sembrare incredibile, ma con uno di quei cerchi che usavano le nostre nonne per ricamare possiamo dare vita a uno splendido oggetto di decoro. Prima di iniziare dovremo procurarci dello spago colorato, della carta da pacchi e qualche rametto di pino.

Per prima cosa, incolliamo i rami sulla parte inferiore del cerchio, lasciando scoperta la metà sopra. Quindi, avvolgiamo la carta attorno a dei piccoli pacchetti regalo. Li possiamo fare noi in casa o acquistarli online o nei negozi appositi.

Una volta incartati, leghiamo i pacchi al cerchio con lo spago, in modo tale che penzolino. Non ci resta che appendere alla porta il nostro grazioso addobbo natalizio appena realizzato.

Un pendente creativo e originale

Come valida alternativa proponiamo un fantastico pendente fatto in casa. Procuriamoci una manciata di pigne e del nastro per decorazioni. Ritagliamo quest’ultimo in strisce di lunghezza diversa e incolliamo ciascuna estremità a una pigna. Per finire, raduniamo le strisce e le leghiamo tutte insieme con uno spago. Appendiamole alla porta per fare un figurone.

L’ultima proposta consiste nel realizzare una bellissima stella di Natale. Ci basterà procurarci del filo di ottone o qualche listarella di legno e dei rami di pino o abete.

Per iniziare, diamo al nostro filo la forma di una classica stella. Quindi, con dello spago o un apposito filo vi appendiamo attorno i rametti e le decorazioni che abbiamo scelto. Suggeriamo qualche campanellina o dei graziosi fiocchetti. Ed ecco la nostra stupenda stella pronta per decorare la porta della casa.

