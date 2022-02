Ogni giorno scegliamo cosa indossare, che scarpe abbinare e come acconciare i capelli. Se, poi, dobbiamo partecipare ad un evento importante mettiamo più cura in quest’operazione e proviamo davanti allo specchio molti outfit. Abiti e acconciature, però, vengono ancor più valorizzati se ci mostriamo sicure e con un trucco che possa valorizzarci e camuffare qualche imperfezione. Innanzitutto, ogni giorno la pelle dovrebbe essere sempre ben idratata. Se gli anni avanzano e cominciano a comparire delle rughe, si possono scegliere dei prodotti adatti che andranno magari a rimpolpare alcune zone del viso. Prima di truccarci, poi, sarebbe utile guardarci bene allo specchio.

Se abbiamo gli occhi un po’ piccoli o vogliamo esaltarli e farne il centro dell’attenzione, allora si potrà scegliere di ingrandirli. Inoltre, se vediamo riflesso un viso un po’ stanco o con certe zone che sembrano cadenti, basterà poco per dare l’illusione di tirarlo su senza bisturi. Sappiamo bene che con correttori e fondotinta si possono modificare certi tratti, ma vediamo come migliorare lo sguardo con un solo accessorio che sta spopolando tra le influencer sui social.

Per ingrandire l’occhio e ottenere un effetto lifting con il trucco e un viso più bello e giovane basta questo semplice accessorio che sta spopolando sui social

Nel beauty case abbiamo di solito mascara, ombretti, fondotinta, pennelli, rossetti e matite. Oltre a quelle per sopracciglia, occhi e labbra, di vario colore, dovremmo tenerne una bianca. Questo tipo di matita, infatti, risulta utile per ingrandire gli occhi. Vediamo come fare. Dopo averla ben temperata, passarla nella rima palpebrale inferiore dell’occhio. Dopo passarne una scura appena sotto e sfumare.

Per un effetto lifting, invece, dopo aver steso il correttore e il fondotinta, disegnare con la matita bianca delle linee: una sotto lo zigomo, a partire dal lato esterno della bocca fino alla tempia; una dal naso fino alla parte esterna del viso; un’altra dall’estremità dell’occhio esterno fino alla tempia e infine una linea bianca si disegnerà sotto l’arcata sopraccigliare. Ripetere sull’altro lato del viso e poi usare un pennello per sfumare le linee tracciate.

Altri due usi alternativi

La matita bianca non serve solo per ingrandire l’occhio e ottenere uno sguardo più fresco. Per dare volume alle labbra delineare il contorno di bianco e sfumare. Inoltre, se coloriamo di bianco la palpebra prima di applicare l’ombretto, il colore di questo risulterà più vivido. Infine, ci si può sbizzarrire a tracciare linee con questa matita sull’ombretto e sotto l’occhio per un trucco tribale.