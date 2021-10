Il fondotinta è un valido alleato di tutte le donne. Compito principale di questi prodotti cosmetici è di rendere uniforme il colore della pelle e di nascondere piccole imperfezioni. Esistono in commercio tanti tipi di fondotinta. Innanzitutto ci sono quelli liquidi, in polvere e compatti. Se ne trovano antirughe, poco coprenti, non comedogeni (adatti a pelli grasse per non far spuntare brufoletti) e di tante tonalità. Quello in polvere, in particolare, viene applicato tramite un pennello ed è consigliato a pelli miste o giovani. Da qualche anno alcune case cosmetiche hanno dotato i fondotinta di protezione solare. In questo modo si può utilizzare il prodotto anche d’estate. Può capitare che ci si è dimenticati di comprarlo, oppure che ce n’è poco nel tubetto. Che fare?

Poche sanno che bastano alcuni semplici ingredienti per fare un fondotinta a casa in modo facile ed economico

Ci sono alcuni metodi per fare a casa un fondotinta. Abbiamo bisogno di qualche ingrediente facilmente reperibile in casa e potremo farne uno in polvere e uno in crema.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO POTENZIALE FINO AL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Fondotinta in polvere

uno o più cucchiaini di amido di mais (aggiungere amido per un prodotto più chiaro);

2 cucchiaini di cacao amaro (oppure cannella);

un pizzico di fard o curcuma.

In una ciotolina mescolare l’amido con il cacao. Poi aggiungere un po’ di fard se la pelle è tendenzialmente rosa, oppure un pizzico di curcuma se tende al giallo. Dopo aver mischiato bene le polveri, applicare con un pennello su una zona del viso e controllare la tonalità. In caso, aggiustare le dosi. Aggiungere cacao per scurire il fondotinta e amido per renderlo più chiaro. Dopo aver lavato per bene un barattolino di vetro con acqua calda e sapone, asciughiamolo e versiamoci la polvere ottenuta.

Fondotinta in crema

Dopo aver preparato il fondotinta in polvere, versare in una ciotolina un po’ di crema idratante oppure olio di mandorle (da evitare se si ha la pelle grassa). Aggiungervi la polvere precedentemente preparata, in rapporto 2 a 1, ossia, doppia quantità rispetto alla crema. Mescolare bene e porre in un vasetto lavato e asciugato. Si applica con una spugnetta.

Alcuni suggerimenti

Se si usano due tonalità diverse si può effettuare un leggero contouring, ossia si può modificare la forma del viso colorando in modo diverso alcune parti. Poche sanno che bastano alcuni semplici ingredienti per fare un fondotinta a casa in modo facile ed economico. I fondotinta fatti in casa sono senza sostanze chimiche, quindi meno dannosi e più naturali rispetto a quelli in commercio. Un grosso difetto, però, è l’assenza di conservanti. Se ne consiglia l’uso per un breve periodo, in modo tale da utilizzare un prodotto ancora integro. Se, comunque, si notano cambiamenti di colore o altro di sospetto, buttare tutto il prodotto.