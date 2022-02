Un’alimentazione quotidiana variegata, che includa diversi tipi di cibo nelle quantità normali o consigliate dal nutrizionista, di solito non dovrebbe dare fastidi. Quando, però, mangiamo troppo oppure cibi molto conditi e grassi, per non parlare dei legumi, potrebbe accadere che la nostra digestione rallenti. Senso di pesantezza, gonfiore sono sintomi a cui vorremmo subito porre rimedio.

Se la causa è nota e il fastidio raro, quindi, per digerire e sgonfiare la pancia potremmo ricorrere a metodi naturali. Se, invece, i sintomi sono frequenti, anche dopo aver mangiato in modo leggero, sarebbe il caso di consultarsi con uno specialista. Per quanto riguarda le erbe da usare, bisognerebbe stare attenti ad eventuali allergie nello sceglierle. C’è da aggiungere, inoltre, che sarebbe pure necessario sentire il parere del proprio medico in caso si assumino farmaci, per evitare interferenze. Tra le cure naturali in caso di cattiva digestione, abbiamo il classico infuso con acqua bollente e qualche foglia di alloro, ma anche l’uso del bicarbonato sciolto in acqua. Eppure ci sono tanti altri rimedi a base di erbe. Scopriamone alcuni.

Per digerire e sgonfiare la pancia quando mangiamo cibi molto conditi e grassi e i legumi, ci potrebbero aiutare queste tisane con alloro e finocchio o con zenzero e limone e altri ingredienti

Tra tante tisane utili nel processo digestivo, eccone tre con una miscela di erbe:

in un pentolino versare 250 ml d’acqua e portare ad ebollizione. Spegnere e versare l’acqua bollente in una tazza in cui avremo miscelato alcune foglie di carciofo, 25 g di semi di anice, un cucchiaino da caffè di anice stellato e un pezzetto di buccia di limone. Lasciare in infusione, possibilmente coprendo la tazza, almeno 5 minuti. Trascorso il tempo, filtrare e dolcificare con un po’ di zucchero oppure del miele. Bere dopo i pasti;

versare 250 ml di acqua bollente in una tazza insieme a un cucchiaino di semi di finocchio, un cucchiaino di foglie di melissa, uno di verbena e un pizzico di zenzero in polvere o un pezzetto di radice fresca. Mescolare e dopo 10 minuti bere con del miele;

infine, un’altra miscela di erbe potrebbe essere quella con pochi grammi di fiori di malva, 5 g di cumino e un pezzetto di liquirizia . In caso di pressione alta, sostituire la liquirizia con semi di finocchio.

Se manca qualche ingrediente, una tisana che aiuterebbe a digerire potrebbe essere preparata semplicemente bollendo un pezzo di radice di zenzero fresco e qualche fetta di limone.