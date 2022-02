Come truccarsi con un vestito blu usando un’unica tinta di ombretto e rossetto per un make up naturale

Il San Valentino e l’arrivo della primavera fanno venire voglia di romanticismo e di colore, entrambi 2 fattori importantissimi nel trucco del viso.

Una base ben levigata dal fondotinta e tinte accese di ombretto sono la chiave per un viso pulito e un aspetto fresco e più giovane.

Ebbene, il perfetto colore primaverile di moda in questo momento prende il nome dall’omonimo fiore colorato. Il suo più grande pregio, tuttavia, è quello di abbinarsi particolarmente bene anche con colori difficili da accoppiare.

Molte donne si chiedono come vestirsi con un vestito azzurro, verde o marrone. Il malva è la risposta a tutti questi problemi. Si tratta di una sfumatura a metà tra il rosa e il viola e di un colore tendenzialmente freddo, con punte di grigio e di blu.

Perché scegliere proprio questo colore

Iniziamo subito con il dire che si tratta di una tinta perfetta anche per le donne di 40 o 50 anni.

Nonostante il suo essere particolarmente accesso ed evidente, si tratterebbe di una tinta romantica e raffinata, che poco ha a che fare con la volgarità. Questa valorizza perfettamente tanto gli occhi verdi che i marroni e, almeno qualche sfumatura, sembrerebbe poter vestire bene anche gli occhi più azzurri.

I migliori abbinamenti nel trucco o nell’outfit

L’ombretto color malva non ha bisogno dell’accostamento con altri colori. Ma chi avesse bisogno di dare maggiore profondità allo sguardo, scurendo la zona della piega della palpebra mobile, potrebbe tranquillamente usare il pesca. Pesca e malva rappresentano due colori dall’accoppiata vincente.

In tutti gli altri casi basterà puntare su un ombretto malva glitter o metallizzato, meglio ancora se in crema.

Sono tantissime le donne che si domandano come truccarsi con un vestito blu. Questo colore, infatti, crea non pochi problemi per quanto riguarda gli abbinamenti.

Se il problema sono gli accessori, questi gioielli sono perfetti con abito di colore blu. Ma che make up realizzare in questi casi? Quali tinte usare per non rischiare di fare un pasticcio e di esagerare?

Ecco come truccarsi con un vestito blu usando un’unica tinta di ombretto e rossetto per un make up naturale

Il consiglio è di usare un rossetto veramente neutro per le labbra. La tinta ideale è un rosa antico, perché il marrone rischierebbe di rendere il make up più autunnale.

Il rosa antico, invece, ha al suo interno quella punta di fucsia presente anche in questa bellissima variante di viola.

