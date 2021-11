Con l’arrivo della stagione fredda è giunta l’ora di tirare fuori dagli armadi i nostri maglioni più caldi. La moda degli ultimi anni ha rispolverato un capo dal gusto vintage che sta conquistando uomini e donne: il maglione oversize. Per maglione oversize si intende un maglione volutamente più grande della nostra taglia. Gli stilisti di alta moda e di fast fashion stanno sempre più seguendo questo nuovo trend. Ma la bellezza di indossare un maglione oversize è anche che si tratta di una moda volta al riciclo. Ci permette di riutilizzare vecchi capi ritrovati nei cassetti, oppure di acquistarne a buon prezzo nei mercatini dell’usato. Basta qualche consiglio giusto per ridare vita a un vecchio maglione, anche se non è della nostra misura.

Per indossare con stile i maglioni larghi e oversize ecco alcuni trucchetti e abbinamenti top

I maglioni caldi, di lana o di altri tessuti, sono un must della stagione autunnale e invernale. Un capo riscoperto negli ultimi anni è il maglione maxi, un maglione appositamente più grande di qualche misura rispetto alla nostra. Molti pensano che questo capo d’abbigliamento non faccia per loro, ma si sbagliano, essendo un capo estremamente facile e versatile. Per indossare con stile i maglioni larghi e oversize ecco alcuni trucchetti e abbinamenti top da tenere a mente, presi in prestito dai grandi stilisti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Una regola spesso vincente è quella di abbinare largo e stretto. Sotto un maglione oversize possiamo tranquillamente sfoggiare un paio di leggins o di jeans attillati per dare un tocco alternative rock al nostro look.

Un altro capo interessante da abbinare ai maglioni maxi sono i pantaloni di pelle. Se vogliamo dare un tocco più anni ’70, invece, possiamo provare a indossarlo con una gonna a balze. Ma nulla ci vieta di mettere un bel maglione largo con un pantalone a zampa d’elefante o un cargo (per gli uomini). Insomma, dando sfogo alla nostra creatività e sentendoci noi stessi non possiamo sbagliare.

Alcuni stili presi in prestito dai grandi della moda

Anche lungo le passerelle di alta moda si vedono sempre più maglioni oversize. Dolce&Gabbana sta puntando su maglioni melangiati o dai colori accesi come il viola. Loewe, invece, punta più su uno stile dark, con colori scuri, maniche larghe senza elastici ai polsi e colli larghi. Prada è tornata con prepotenza alle fantasie jacquard, mentre Celine ha fatto sfilare ampi maglioni con trecce e scollo a “V” in stile tennis. Lo stesso tipo di scollo piace molto a Salvatore Ferragamo, che punta parecchio anche sulla lunghezza, oltre che sulla larghezza. In ogni caso, la moda del maglione oversize è tornata più in voga che mai.

Approfondimento

Basta quest’accessorio vintage da pochi euro per avere uno stile da fare invidia